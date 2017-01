Atlético Madrid tager smal sejr over Durmisis Betis

Atletico Madrids Kevin Gameiro (th) og Real Betis Riza Durmisi (tv) i aktion. Foto: SERGIO PEREZ / Scanpix Denmark

Riza Durmisi fik fuld spilletid for Real Betis, som på udebane tabte 0-1 til Atlético Madrid.

Den danske landsholdsspiller Riza Durmisi leverede en godkendt indsats i venstre forsvarsside for Real Betis, da holdet gæstede Atlético Madrid i den spanske liga.

Alligevel var det ikke nok for den grønblusede Sevilla-klub, der indkasserede et nederlag på 0-1.

Noget af det værste, der kan ske som modstander til Atlético Madrid, er, at man kommer bagud tidligt, for Diego Simeones Atlético-defensiv er ofte tæt på unedbrydelig.

Og det var præcis, hvad der skete for Betis.

Der var spillet mindre end ti minutter, da Nicolas Gaitan kastede sig frem i bolden ved bagstolpen og dirigerede en tværaflevering ind til 1-0.

Udeholdet kom faktisk frem til et par fine chancer i løbet af kampen, men der er så meget selvtillid i Atlético-defensiven, at man hele tiden sidder med fornemmelsen af, at Diego Godin og co. i bagkæden er i total kontrol.

Etmålsføringen holdt til pausen, og som tiden gik i anden halvleg, fik hjemmeholdet mere og mere styr på kampen. Betis formåede simpelthen ikke at etablere et reelt pres på Atlético-målet.

1-0 holdt hele vejen til slutfløjt, og med sejren holder Atlético Madrid sig lige i haserne på Sevilla og FC Barcelona i ligastillingen. De tre klubber fører an i jagten på topholdet Real Madrid.