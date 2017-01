Barcelona sejler sig til sejr i chancehav

Barcelonas Aleix Vidal jubler efter sin scoring for FC Barcelona mod UD Las Palmas på Camp Nou stadium i Barcelona den 14 januar 2017. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

Barcelona havde ikke problemer med andet end at omsætte en kæmpe bunke chancer til mål hjemme mod Las Palmas.

Fra Luis Suarez bragte FC Barcelona foran 1-0 efter 14 minutter hjemme mod Las Palmas, handlede kampen i Primera Division primært om én ting: Hvor længe kunne Barcelona blive ved at brænde den ene kæmpechance efter den anden?

Efter at have sejlet gennem et sandt chancehav i første halvleg, slog værterne først sejren fast i anden halvleg og vandt til slut hele 5-0.

Med sejren ligger Barcelona på andenpladsen to point efter topholdet Real Madrid, som dog har to kampe til gode.

Las Palmas indtager ottendepladsen.

Værterne fra Barcelona kom langsomt ud af starthullerne, men efter føringsmålet producerede de den ene kæmpechance efter den anden.

André Gomes havde to direktører, Rafinha skød sløjt forbi mål, Luis Suarez tøvede i fri position, og Lionel Messi brændte en friløber lige før pausefløjtet.

Spillet var godt, men Luis Suarez stod opført som eneste målscorer med sit 13. ligamål i sæsonen.

Det klappede han ind, efter at André Gomes var sluppet alene mod baglinjen fra kanten af offside og skråt lagde bolden tilbage til Suarez, som resolut satte den fladt ind ved forreste stolpe.

I anden halvleg fortsætte festen. Las Palmas kom - for en meget kort bemærkning - bedre med, og Messi fik flere chancer for at score, men brændte igen.

Først da Las Palmas' målmand efter 52 minutter tabte bolden og forærede ham et åbent mål på et sølvfad, fik den lille argentiner nettet til at blafre.

Målet til 2-0 var Messis 14. i ligaen.

Samme antal nåede Suarez op på i det 57. minut med en velplaceret afslutning mod fjerneste stolpe.

De to frontløbere deler dermed topscorerværdigheden.

To minutter senere brændte Suarez så en friløber, men Arda Turan var vågen og sparkede returen ind til 4-0.

Aleix Vidal gjorde det til fem med ti minutter tilbage. Også han var på pletten efter en hurtig omstilling.

Barcelonas Neymar sad på bænken i hele opgøret.