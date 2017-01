Julian Draxler bliver matchvinder for PSG i ligadebut

Paris Saint-Germains tyske angriber Julian Draxler (C). Foto: DAMIEN MEYER / Scanpix Denmark

Dyrtindkøbte Julian Draxler blev helten for gæsterne, da PSG var på besøg hos Rennes i den franske liga.

Med en scoring kort før pausen sikrede tyskeren Julian Draxler sin nye klub, Paris Saint-Germain, en snæver sejr på udebane mod Rennes i Ligue 1.

1-0 lød slutresultatet, da den franske hovedstadsklub var på besøg hos Rennes, og dermed holder PSG fortsat kontakt til det overraskende førerhold, Nice.

PSG er nu på tredjepladsen med 42 point, hvilket er lige så mange som Monaco på andenpladsen og to færre end Nice, der fører den bedste franske række.

De to konkurrenter har dog en kamp i hånden i forhold til PSG.

Julian Draxler skiftede i begyndelsen af januar til PSG fra Wolfsburg i Bundesligaen. 268 millioner kroner skal PSG angiveligt have betalt for den 23-årige offensivspiller, der var med til at vinde VM med Tyskland i 2014.

Draxler kom også på måltavlen i sin første kamp for PSG, da han scorede i en pokalkamp mod Bastia. Kampen mod Rennes var dog hans debut i Ligue 1, og tyskeren kvitterede altså med en afgørende scoring.