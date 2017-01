Brøndbys landsholdsmålmand blev markspiller - det var der en god grund til

Frederik Rønnow spillede i søndagens testkamp både målmand og forsvarsspiller for Brøndby Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Brøndbys landsholdsmålmand Frederik Rønnow fik i dag en noget uvant rolle på holdet, da han markerede opstarten efter ferien med debut som forsvarer.

Brøndby IF's Superliga-trup spillede søndag årets første træningskamp mod Danmarksserieklubben KFUM Roskilde.

Selvom Superligaens nummer to på papiret var deres modstandere overlegne, så var det mere end almindeligt eksperimentielt, hvad Brøndby-træner Alexander Zorniger havde på taktikbrættet.

I optakten til kampen lød det nemlig således på klubbens hjemmeside:

- Dagens modstander fra KFUM Roskilde kommer til at stå over for nedenstående 11 spillere fra start, men der vil blive skiftet flittigt ud i løbet af kampen. Muligvis kommer Frederik Rønnow også til at spille nogle minutter i marken, da trænerteamet ønsker at styrke hans spil med fødderne endnu mere,

Træningskampen mod KFUM Roskilde bliver med følgende startopstilling.

Der er kickoff kl. 13:30 på bane #Brøndby pic.twitter.com/6ZriSWTZwC — Brøndby IF (@BrondbyIF) January 15, 2017

24-årige Rønnow startede som vanligt kampen mellem stængerne, hvorfra han hurtigt kunne se sine holdkammerater bringe sig foran.

Efter godt ti minutters spil førte de blå-gule allerede komfortabelt med 3-0, og Rønnow havde endnu ikke haft det store at se til i målet.

Et kvarter senere blev der ændret på det.

Så sker det. Frederik Rønnow overlader sin plads i målet til Jacob Pryts og går selv i marken som forsvarsspiller #biflive #bifkfum — Brøndby IF Live (@BrondbyLive) January 15, 2017

De sidste tyve minutter af første halvleg spillede den danske landsholdskeeper højre midterforsvarer - hvorfra han kunne se et Roskilde selvmål og et frisparkmål af Mukthar sørge for en pauseføring på 5-0.

Rønnow var dog ikke den eneste Brøndby-spiller, der fik ny position i første halvlegs sidste tyve minutter.

Således spillede blandt andre den tårnhøje midterforsvarer Benedikt Röcker angriber, mens den nye garderhøje svenske angriber Gustav Nilsson spillede midtbane. Sidstnævnte nåede dog lige at lave to mål inden.

Udover at det skulle have en positiv effekt på Frederik Rønnows spil med fødderne, så var Zornigers begrundelse, at give spillerne en forståelse for de andre holdkammeraters positioner på banen.

Uanset Rønnows præstationer som markspiller i kampen, som endte med en sejr på 7-0, så ventes han at starte i målet, når Brøndby gæster PARKEN og FC København i forårspremieren den 19. februar.