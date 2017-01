Landsholdsmålmand blev sat i forsvaret: - Havde ingen ide om, hvad jeg lavede

Dagens træningskamp blev en noget uvant oplevelse for Brøndbys målmand Frederik Rønnow, der fik "debut" som forsvarsspiller.

Brøndbys Superligatrup spillede i dag årets første træningskamp, da de storsejrede med 7-0 mod Danmarksserieklubben KFUM Roskilde.

Sejren og dens størrelse var ikke nogen overraskelse for hverken fodboldeksperter eller de fremmødte tilskuere på bane 12 i Brøndby.

Overraskende var det dog, at se hvordan Zornigers tropper stillede op.

Efter 25 minutters spil blev stort set alle spillere flyttet til uvante positioner. Og målmandsposten var ingen undtagelse.

Den 24-årige landsholdsmålmand Frederik Rønnow fik således seniordebut som markspiller, da han ved stillingen 3-0 smed handskerne og spillede resten af første halvleg som midtstopper.

- Ja, det var vist første gang i seniorkarrieren, at jeg har spillet i marken, sagde Frederik Rønnow efterfølgende til TV 2 SPORT.

Det kunne lyde som handlingen i en anden opvisningskamp, men der var faktisk mening med galskaben fra Brøndby-trænerens side.

- Zorniger hev mig til side og spurgte om jeg kunne være interesseret i det. Én ting er at blive presset i spillet med fødderne, men det er lige så meget det, at skulle træffe beslutninger i mere pressede situationer, hvor modstanderne er tættere på, forklarede Rønnow, der var med til at sørge for en pauseføring på 5-0 til Brøndby.

Den tyske træner vil desuden gerne have, at alle spillere får en bedre forståelse for, hvordan deres medspillere tænker og agerer udfra deres normale positioner.

- Det giver en bedre intern forståelse, sagde cheftræner Zorniger om de nye positioner til spillerne i dagens træningskamp #Brøndby pic.twitter.com/ntzJThrlFU — Brøndby IF (@BrondbyIF) January 15, 2017

Det gav da Frederik Rønnow en oplevelse udover det sædvanlige, pludselig ikke at måtte tage med hænder. Og en fin præstation, spørger man manden selv.

- Den var tæt på at være fejlfri. Der var lige en enkelt bold jeg skulle cleare, som røg op i fødderne på en modstander. Men ellers var jeg tæt på at være 100 procent i mine afleveringer, sagde Rønnow med et smøret smil, inden han måtte erkende visse udfordringer på den uvante plads.

- Jeg løb lidt rundt som en høne uden hoved, lød det fra Frederik Rønnow efter 25 minutter som forsvarsspiller for Brøndby IF #Brøndby pic.twitter.com/2VONgbPx0T — Brøndby IF (@BrondbyIF) January 15, 2017

- Ej, med bolden var det fint. Uden bolden havde jeg ingen ide om, hvad det var jeg lavede. Det er helt vildt, hvad det gør, når man bliver rykket rundt på. Så det var sjovt, men jeg tror, jeg er tilbage i målet igen i morgen, sagde Rønnow.