Nicolai Jørgensen assisterer i Feyenoord-sejr

Nicolai Jørgensen var stærkt medvirkende til, at Feyenoord søndag eftermiddag vandt 2-0 ude over Roda i den hollandske Æresdivision.

Den danske landsholdsangriber scorede ikke selv, men leverede til gengæld begge måloplæg i sejren.

Nicolai Jørgensen fik akkurat tåen på til en assist til Feyenoord-anfører Dirk Kuyt, som scorede 1-0-målet med en følt inderside op i det lange hjørne. Der var spillet 69 minutter.

Få minutter før tid assisterede Nicolai Jørgensen igen, da han efter en kvik kombination fandt Eljero Elia, som cementerede sejren.

Nicolai Jørgensen, som er startet inde i alle 18 ligakampe, er fortsat topscorer i den bedste hollandske fodboldrække med 12 mål. Og nu har han også leveret otte oplæg til mål.

I anden halvleg havde Nicolai Jørgensen en kæmpe chance, da han skabte sig tid og plads foran mål.

Men helt alene med Roda-målmanden Benjamin van Leer tøvede Nicolai Jørgensen alt for længe, så en Roda-spiller nåede tilbage og fik sparket bolden ud af farezonen.

Den tidligere Lyngby- og Brøndby-spiller David Boysen var med i de første 66 minutter for Roda.

Den 25-årige dansker havde et par muligheder for at sætte sig selv i scene, men aktionerne lykkedes ikke optimalt, og kantspilleren spillede generelt ikke en god kamp.

Med sejren fører topper Feyenoord nu ligaen med 45 point efter 18 kampe. Ajax, som spillere senere søndag, har 37 point efter 17 kampe.