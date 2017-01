Titeldrømmen smuldrer: Manchester City ydmyget af Everton

Everton ydmygede Manchester City, da de slog dem med 4-0. Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

Everton besejrede søndag eftermiddag titelaspiranten Manchester City med 4-0 i den engelske Premier League.

Manchester City-manager Josep Guardiola var helt forstenet og opgivende ude på bænken, da spanieren var vidne til Evertons ydmygende 4-0-sejr på Goodison Park.

Nederlaget betyder, at City på femtepladsen nu halter ti point efter Chelsea, som lørdag vandt ude over Leicester og fører Premier League med 52 point efter 21 kampe.

De to belgiske landsholdsspillere Romelu Lukaku og Kevin Mirallas sørgede for de første to mål i kampen, mens Tom Davies og Ademola Lookman lukkede og slukkede for Everton.

Lukaku bragte Everton foran 1-0 med en præcis afslutning med indersiden efter 34 minutter, da angriberen modtog en perfekt aflevering fra landsmanden Mirallas.

To minutter inde i anden halvleg øgede Mirallas selv til 2-0 efter en præcis stikning fra midtbanespilleren Ross Barkley.

I begge situationer blev City-stopperen Nicolas Otamendi udstillet af de hurtige Everton-kombinationer.

Everton-manager Ronald Koeman skiftede i anden halvleg Morgan Schneiderlin ind til debut efter vinterskiftet fra Manchester United.

Målscorer Mirallas havde fået et skrub og blev klappet ud af banen, da Schneiderlin kom på banen i et forsøg på at holde føringen.

Det lykkedes fint for Everton, som tilmed fik cementeret sejren yderligere med to mål.

3-0-målet var en sand perle af Tom Davies, der tog et langt sololøb og driblede forbi flere City-spillere på vejen til målet.

Den indskiftede Everton-angriber Ademola Lookman fuldendte ydmygelsen med at lave en tunnel på City-keeper Cladio Bravo ved 4-0-målet i overtiden.

City må nu spejde langt efter titeldrømmen, som lige nu slet ikke virker realistisk. City har 42 point efter 21 kampe.

Everton er placeret på syvendepladsen med 33 point efter 21 kampe.