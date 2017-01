Africa Cup-mestre må nøjes med 0-0 mod Adebayors Togo

Wilfred Zaha (H.) forsøger at snuppe bolden fra Emmanuel Adebayor (V.). Foto: ISSOUF SANOGO / Scanpix Denmark

Elfenbenskysten spillede uafgjort mod Togo, der havde klubløse Emmanuel Adebayor med i næsten hele kampen.

Der blev ikke scoret, da Elfenbenskysten mandag indledte titelforsvaret ved Africa Cup of Nations, som er turneringen om det afrikanske mesterskab i fodbold.

Elfenbenskysten måtte nøjes med 0-0 mod Togo, så begge hold er noteret for et point efter en kamp i gruppe C.

Kampen blev spillet i Oyem i Gabon, der er værtsland for turneringen i år.

Elfenbenskysten stillede op med velkendte navne som Salomon Kalou, Wilfried Zaha og Eric Bailly i startopstillingen.

Togos hold var blandt andre med den falmede stjernespiller Emmanuel Adebayor.

Den tidligere Arsenal- og Tottenham-spiller har siden sidste sommer været uden klub, men det forhindrede ham altså ikke i at være med i startopstillingen for sit land.

32-årige Emmanuel Adebayor spillede næsten hele kampen, idet han blev skiftet ud få minutter før tid.

Det var småt med chancer i første halvleg, men i de sidste 45 minutter livede kampen lidt op.

Der blev dog ikke scoret, og dermed er fire af de foreløbig fem kampe ved Africa Cup of Nations endt uafgjort.

Senere mandag mødes Marokko og Den Demokratiske Republik Congo i den anden kamp i gruppe C.