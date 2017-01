Terrorfrygt får Silkeborg til at aflyse Tyrkiet-tur

Flere af spillerne havde ikke lyst til at tage med på træningstur til Tyrkiet. Det ærgrer træner Peter Sørensen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Silkeborg har valgt at aflyse træningslejren i Tyrkiet, da spillerne var bekymrede over sikkerheden.

Superligaklubben Silkeborg har endegyldigt valgt at aflyse træningsturen til Tyrkiet, fordi flere spillere er bekymrede over sikkerheden i landet.

Det oplyser Silkeborg-træner Peter Sørensen til Midtjyllands Avis.

- Vi har lyttet til spillerne, og der er en udtalt bekymring om at rejse til Tyrkiet.

- Selv om de fleste nok var taget med, hvis jeg insisterede på, at vi rejste, har vi valgt at lade være, siger Peter Sørensen til Midtjyllands Avis.

Træningsturen har været et varmt emne i klubben i de seneste uger, da flere spillere ikke følte sig trygge ved at rejse til Tyrkiet grundet landets nuværende sikkerhedssituation.

Træner ærgrer sig over aflysning

Aflysningen af turen ærgrer Peter Sørensen, fordi han mener, at træningen i Tyrkiet ville være den bedste optakt til foråret i Alka Superligaen.

Men han mener ikke, at han i denne situation har kunnet trumfe en beslutning igennem mod flere spilleres ønske.

- Vi er i en situation, hvor det er en irrationel omgang, hvor det handler om følelser og frygt, og her er jeg ikke mere ekspert end andre. Jeg kan henvise til Udenrigsministeriet, men uforudsigeligheden er stor i Tyrkiet, siger han.

- Jeg har talt med personlige relationer, som er blandt de dygtigste på det her område, og de siger også, at uforudsigeligheden som et hele i Tyrkiet er meget stor.

På træningsturen til Tyrkiet skulle Silkeborg også have spillet to træningskampe, men opstarten kommer nu i stedet til at foregå under hjemlige og køligere himmelstrøg.