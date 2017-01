Anføreren for Brøndbys fodboldkvinder skifter til Norge

Theresa Nielsen skifter Brøndby ud med Norge. Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Efter otte år i Brøndby skifter Theresa Nielsen, der har spillet 102 A-landskampe, til Vålerenga.

Brøndbys kvindehold i fodbold mister en af sine mest markante spillere.

Anfører Theresa Nielsen forlader klubben og skifter til Vålerenga, meddeler den norske klub på sin hjemmeside.

- Theresa er en meget rutineret forsvarsspiller, der har en masse international erfaring.

- Med landskampe for Danmark og Champions League-kampe for Brøndby kommer hun til at blive en vigtig brik for os i 2017, siger Egil Ødegaard, sportslig administrator for Vålerengas kvindehold.

30-årige Theresa Nielsen har siden debuten i 2008 spillet 102 A-landskampe for Danmark.

Hun ser frem til at prøve kræfter med en anden liga end den danske.

I Vålerenga vil hun kunne hellige sig fodbolden i stedet for at have et civilt arbejde på fuld tid.

- Efter otte år i Brøndby er det nu tid til at hive pløkkerne op og prøve nye græsbaner af. Jeg har lavet en aftale med en norsk klub.

- Jeg ser det som en rigtig god chance for mig. Jeg kan få lov til kun at koncentrere mig om at spille fodbold.

- Jeg tror ikke, jeg er færdig med at udvikle mig - og det får jeg muligheden for at bevise nu, skriver Theresa Nielsen på sin Facebook-profil.