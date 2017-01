Fansene er rasende: Europæisk storklub skifter logo

Juventus' nye og meget anderledes klublogo Foto: Juventus FC

Utilfredsheden er til at få øje på, efter at den italienske mesterklub Juventus har præsenteret dens nye logo.

Du har sikkert set det sorthvide logo med påskriften JUVENTUS og en tyr, der er klar til angreb.

Sådan har det været i en lang årrække, men fra og med 2017-sæsonen skal et helt andet logo pryde de italienske mestres trøjer.

Logoet markerer klubben 120. leveår og har følgende budskab fra klubbens præsident, Andrea Agnelli.

- For at vokse må vi fortsætte med at triumfere på banen og udvikle vores tilgang udenfor for at nå nye højder. Det nye logo er et symbol på livsstilen Juventus, sagde Agnelli i forbindelse med præsentationen af logoet.

- Vi har brugt år på at finde ud af, hvad markedet vil have, men også på at vise en følelse af at høre til og kigge fremad.

Logoet bryder i den grad med klubbens tidligere logoer.

Juventus' logoer gennem tiden Foto: .

Juventus' nye logo Foto: Juventus FC

Derfor vil det være en kæmpemæssig underdrivelse at kalde modtagelsen 'lunken' blandt klubbens fans, som har givet deres besyv med på de sociale medier.

Herunder er et udpluk.

Rigtig mange af fansene har desuden lagt et billede op af klubbens tidligere logo for at markere, hvor de ser Juventus.

- Dette er Juve.

@juventusfc Horrible logo..clearly made by people without the heart and feeling for football and tradition. A real disgrace... — Duvilliers Christof (@duvi1974) January 17, 2017

- Frygteligt logo. Tydeligvis lavet af personer uden hjerte og følelser for fodbold og traditioner. En skændsel, skriver Christof Duvilliers.

@juventusfc you are a football team,not a clothes brand,is the ugliest logo of the Calcio and one of the ugliest of Europe.Have some respect — Castelor (@Castelor44) January 17, 2017

- I er et fodboldhold, ikke et tøjmærke. Det er det grimmeste logo i italienske fodbold og et af de grimmeste i Europa. Vis noget respekt, skriver Castelor.

@juventusfcen I can't believe they did this!! How do you mess with a legendary logo.... change your name while your at it too!! Horrible — Vico Rosatone (@vrosatone) January 17, 2017

- Jeg fatter ikke, de gjorde det her. Hvordan kan I lave pis med et legendarisk logo... I kan lige så godt ændre navnet også, nu hvor I er i gang!! Rædsomt, skriver VIco Rosatone.

@juventusfcen Juve better sign Messi this summer to make that logo look good — Johnny Del (@JohnnyDel2) January 17, 2017

- Juventus har bare at købe Messi til sommer for at gøre det godt igen, skriver Johnny Del.