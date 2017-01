Sønderjyske henter angriber i Randers

Marko Mitrovic fortsætter karrieren i Sønderjyske. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Marko Mitrovic har fået ophævet sin kontrakt i Randers FC og skifter til ligakonkurrenten Sønderjyske.

Den 24-årige svenske angriber Marko Mitrovic er fortid hos Randers FC efter at have fået ophævet sin kontrakt efter blot et halvt år.

Han fortsætter dog i Alka Superligaen mere sydligt i Jylland hos Sønderjyske, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Her glæder man sig over tilknytningen.

– Marko Mitrovic er en fysisk stærk angriber, som vil blive et spændende supplement til den offensive del af spillertruppen, så vi vil få endnu flere strenge at spille på, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

– Vi har søgt efter en type, som kan bruges som opspilsstation på krop og hoved og ikke mindst inde i boksen foran målet. Han kan både bruges alene på toppen eller i et tomandsangreb, fortsætter han.

Mitrovic fik blot ti optrædener for Randers i Superligaen. Heraf tre fra start.

– Jeg har kun positivt at sige om Randers FC, som har taget virkelig godt imod mig.

– Jeg har haft det utroligt godt og nydt at komme til træning hver dag, men jeg har behov for mere spilletid, og det er der desværre ikke udsigt til i Randers, der har mange dygtige angribere i truppen, siger Mitrovic til Randers' hjemmeside.

Mitrovic fik sin fodboldopdragelse i Malmö FF, inden han skiftede til Chelsea på en ungdomskontrakt.

Siden har han været forbi italienske Brescia og FC Eindhoven i Holland.

/ritzau/