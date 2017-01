Amatørdagene er forbi: Hobro skifter setup

Spillerne i Hobro skal til at træne om formiddagen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Stort set alle fodboldspillere er på fuldtidskontrakter i Hobro, der nu overgår til formiddagstræning.

Fodboldklubben Hobro tager i denne uge det sidste skridt hen imod fuldtidsprofessionelle tilstande.

Hidtil er størstedelen af træningerne i 1. divisionsklubben foregået om eftermiddagen, men fremover placeres de om formiddagen.

Det skal ifølge Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, give klubbens spillere bedre forudsætninger for at spille sig tilbage til Alka Superligaen.

- Hvis vi vil i Superligaen, så kræver det, at vi træner under så professionelle forhold som muligt, og dermed giver spillerne bedre vilkår for både træning og restitution, siger sportschefen i en pressemeddelelse.

- Fra at vi for ganske få år siden var en mindre divisionsklub, har vi nu fået et fuldtidsprofessionelt setup.

- Det er en udvikling, som vi kan tillade os at være stolte af, siger han.

Bortset fra tre spillere er hele Hobros førsteholdstrup på 22 spillere ansat på fuldtidskontrakter.

Anfører Mads Justesen glæder sig over ændringen med træning om formiddagen.

- Jeg ser frem til det, og det er noget, vi spillere har glædet os til.

- Vi kommer til at få en bedre daglig rytme, og det kan forhåbentligt give lidt ekstra procenter på den lange bane, siger Justesen i pressemeddelelsen.

I forbindelse med overgangen til formiddagstræning har Hobro udstyret midtbanespilleren Jonas Brix-Damborg med en kontrakt på fuld tid.