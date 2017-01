Daniel Wass og co. slår Real Madrid på udebane i pokalen

Iago Aspas (th) og Danish Daniel Wass (th) jubler. Foto: BALLESTEROS / Scanpix Denmark

Celta Vigo sikrede sig et godt udgangspunkt i kvartfinalen i Copa del Rey med 2-1-sejr ude over Real Madrid.

Celta Vigo har stor succes i den spanske pokalturnering Copa del Rey i denne sæson.

Onsdag tog Celta-holdet til Madrid og besejrede Real Madrid 2-1 i det første kvartfinaleopgør i turneringen.

Dermed tabte Real Madrid sin anden kamp i træk efter nederlaget forleden i ligaen til Sevilla, og Celta sikrede sig et godt udgangspunkt inden returmødet i næste uge.

Daniel Wass var vanen tro med fra start hos gæsterne, mens der ikke var plads til Pione Sisto i startopstillingen.

Sisto var ellers manden i fokus, da Celta Vigo avancerede til kvartfinalen med 2-1 hjemme over Valencia.

Celta vandt samlet 6-2, og i det andet opgør scorede Sisto direkte på frispark tre minutter inde i overtiden efter en fornem kamp, hvor han flere gange udstillede modspillerne.

Hos Real Madrid var profilerne Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos og Marcelo alle med, mens Karim Benzema sad på bænken.

Real Madrid forsøgte at bryde igennem Celtas forsvar i de første 45 minutter, men det lykkedes ikke mod en godt organiseret modstander, der både skulle holde Real Madrid fra fadet og samtidig undgå at pakke sig helt.

Første halvleg endte uden scoringer, men så skete der noget.

Efter lidt over en time afsluttede Iago Aspas et fornemt Celta-angreb og sparkede gæsterne på 1-0, efter at Marcelo havde forsøgte at cleare et indlæg med hælen.

Marcelo tog dog revanche fem minutter efter, da han tordnede bolden i mål på en helflugter. Luka Modric sendte bolden ind i feltet, hvor en clearing endte hos brasilianeren, der bragede bolden i mål.

Real-spillerne havde dog dårligt fået hænderne ned, før de igen var bagud.

Gæsterne erobrede bolden, og efter en effektiv omstilling sendte Aspas bolden frem til Jonny, som sikkert scorede til 2-1 med en flad afslutning.

Indskiftede Benzema brændte en enorm chance med otte minutter igen, og Pione Sisto fik så lov at få de sidste minutter på banen, da han erstattede Theo Bongonda i det 87. minut.

Kort efter lod en hårdtarbejdende Daniel Wass sig udskifte med John Guidetti.