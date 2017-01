Manchester United ansætter antiterrorchef

Old Trafford skal være et sikkert sted for Manchester Uniteds fans, og derfor har Manchester United angiveligt ansat en antiterror-chef. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Der skal styr på sikkerheden i Manchester United. Derfor har klubben ansat en antiterrorchef.

Et par episoder i løbet af 2016 har udstillet, at sikkerheden omkring Manchester Uniteds hjemmebane, Old Trafford, ikke er tilstrækkelig.

Det har klubben nu taget konsekvensen af. Den engelske storklub har ansat en antiterrorchef, som skal optimere sikkerheden i klubben.

Det har klubben offentliggjort på et fanforum ifølge blandt andre BBC og AFP.

Det er en endnu unavngiven, tidligere ansat hos Manchester Police, der får rollen som antiterrorchef i klubben.

To gange i 2016 måtte klubben lægge ryg til kritik, fordi der ikke var styr på sikkerheden.

Først måtte alle tilskuere evakueres og kampen udsættes, da Bournemouth gæstede Old Trafford til Premier League-kamp i maj.

Der var fundet en mistænkelig pakke på et af toiletterne på stadion. Det viste sig at være en ufarlig pakke, som et sikkerhedsfirma paradoksalt nok havde glemt under en øvelse.

Kampen måtte flyttes til en senere dato.

I november lykkedes det to United-fans at slippe væk fra en guidet tour rundt på stadion en fredag.

De to fans gemte sig på et toilet i håbet om ikke at blive opdaget, så de kunne snige sig ind til lørdagens kamp mod Arsenal.

På et rutinemæssigt sikkerhedstjek lørdag morgen på stadion blev de to fans dog opdaget og afleveret til politiet.