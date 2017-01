Ståle brændte dem af: Nu vil Norge forsøge at hyre Solskjær

Det Norske Fodboldforbund snakker med Moldes cheftræner, Ole Gunnar Solskjær, om jobbet som landstræner.

Det Norske Fodboldforbund (NFF) jager en landstræner, og senest har nordmændene kastet kærligheden på Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær er i øjeblikket cheftræner i den norske klub Molde FK, men ifølge det norske nyhedsbureau NTB, har NFF henvendt sig til Molde.

Det samme skrev avisen Romsdal Budstikke også onsdag.

- Det, som er fakta, er, at vi har fået en henvendelse fra NFF, der har bedt om tilladelse til at snakke med Ole Gunnar. Det har vi sagt ja til, siger Modes administrerende direktør, Øystein Neerland, til avisen.

Direktøren tror dog ikke, at Solskjær bliver ny norsk landstræner.

- Vi har forståelsen af, at Ole Gunnar, er træner for MFK (Molde, red.) også i den kommende sæson. Han har nok også tankerne på MFK, siger Neerland.

FC Københavns manager, Ståle Solbakken, har været Norges førstevalg som erstatning for Per-Matias Høgmo, der stoppede i jobbet i november 2016, men efter to samtaler har Solbakken for nylig takket nej tak.

- Jeg har haft ondt i maven i 14 dage på grund af denne situation.

- Jeg har haft to møder med NFF, og jeg valgte at afslutte det nu, fordi jeg aldrig fik den gode mavefornemmelse om, at det var værd at gå videre med, sagde Solbakken for nylig norske VG.