Brøndbyikon forlader klubben: - En æra er forbi

Theresa Nielsen skifter Brøndby ud med Norge. Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Theresa Nielsen har spillet i Brøndby i otte sæsoner. Nu fortsætter hun karrieren i norske Vålarenga.

Fire mesterskaber, seks pokaltitler og en semifinale i Champions League.

Theresa Nielsen har opnået meget i sine otte år i Brøndby. Men nu skifter klubikonet og anføreren til norske Vålarenga med øjeblikkelig virkning.

- En æra er forbi, skriver Brøndby på klubbens facebookside.

På siden kan man også læse, at der er tale om et decideret salg. Det er ellers ikke noget, man ser så ofte i kvindefodbold.

Bliver fuldtidsprofessionel

Theresa Nielsen har i mange år fremstået som synonym med klubben fra den københavnske vestegn. Siden skiftet fra BSF i 2008 har hun viet sin fodboldmæssige kærlighed til Brøndby, og landsholdsspilleren forsikrer, at der er tale om et ’på gensyn’ snarere end et ’farvel’.

- Det bliver utroligt svært at skulle forlade min hjerteklub. Men jeg er kun væk fysisk, ikke psykisk. Jeg vil altid høre til i Brøndby, lyder det på Nielsens facebookside.

- Det er ikke farvel - men på gensyn.

Skiftet til norsk fodbold betyder, at Theresa Nielsen ikke længere behøver at arbejde ved siden af fodbolden. Det er en stor årsag til, at hun forlader Brøndby.

- Jeg tror ikke jeg er færdig med at udvikle mig - og det får jeg muligheden for at bevise nu. Der venter en slutrunde til sommer - den VIL jeg med til, og jeg vil gøre hvad der skal til for at jeg også spiller. At jeg slipper for at skulle arbejde mellem 37-40 timer om ugen vil gøre mit fokus 100 % ligger på det jeg elsker allermest, fodbolden.

Theresa Nielsen har de sidste mange år været fast starter på landsholdet, der sidste år kvalificerede sig til EM 2017.

Landsholdet og Theresa Nielsen er lige nu på Cypern, hvor EM-forberedelserne fortsættes med to kampe mod Skotland.