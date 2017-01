Iskold Bayern-åbner preller af på Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti. Foto: SVEN HOPPE / Scanpix Denmark

Freiburg tager imod Bayern München fredag, når Bundesligaen sparkes i gang efter pausen i minus ni grader.

Det bliver næppe sjovt at være bænkevarmer, når Freiburg fredag aften tager imod Bayern München i Bundesligaen.

Anden halvdel af sæsonen sparkes i gang på Schwarzwald Stadion, og her forventes temperaturen at ligge på omkring minus ni grader, når kampen efter fire ugers pause i ligaen fløjtes i gang klokken 20.30.

Den kølige indledning på forårssæsonen afskrækker dog ikke Bayern Münchens italienske manager, Carlo Ancelotti.

- Det bliver koldt for os, men det gør det også for Freiburg. Ingen af holdene har en fordel, siger Ancelotti før opgøret.

Bayern München topper ligaen med 39 point efter de første 16 kampe, mens RB Leipzig følger efter med 36 point.

Freiburg ligger på ottendepladsen før opgøret, hvor man skal forsøge at drille mægtige Bayern, der jagter det femte tyske mesterskab i træk.

Senest Bayern var på besøg hos Freiburg var i maj 2015, da Josep Guardiola var manager i Bayern.

Her vandt hjemmeholdet 2-1 på et tidspunkt, hvor gæsterne allerede var mester, og Freiburg kæmpede for at undgå nedrykning, men Ancelotti forventer en svær opgave.

- Det bliver en svær kamp med høj intensitet. Freiburg er et godt hold, men jeg er glad for, hvordan vi har trænet i pausen. Vi er i en god fysisk og mental tilstand.

- Vi har arbejdet hårdt for at blive klar, og jeg har en god fornemmelse for i morgen (fredag, red.), siger Ancelotti.