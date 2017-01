Leicester-stjerner dummer sig mod Tunesien

Algeriets Riyad Mahrez (C) jubler med Yacine Brahimi (th) og Islam Slimani. Foto: KHALED DESOUKI / Scanpix Denmark

Algeriet tabte overraskende til Tunesien ved Africa Cup of Nations og ligger dermed sidst i gruppen.

Algeriet har været nævnt som en outsider ved Africa Cup of Nations, men torsdag skuffede Algeriet gevaldigt, da holdet tabte 1-2 til Tunesien.

Dermed har Algeriet med Leicester-profilerne Riyad Mahrez og Islam Slimani blot et enkelt point efter to kampe.

Algeriet har dermed ikke gjort det nemmere for sig selv at avancere i turneringen, hvor Senegal har tre point for en enkelt kamp på førstepladsen inden mødet med Zimbabwe senere torsdag.

Tunesien har ligeledes tre point på andenpladsen efter to kampe.

Første halvleg bød ikke på scoringer, og fem minutter inde i anden halvleg var Algeriet uheldige, da Aissa Mandi scorede i eget net.

Det blev 2-0 til Tunesien efter 66 minutter, da Naim Sliti scorede på et straffespark.

I overtiden fik indskiftede Sofiane Hanni reduceret, men tættere på kom Algeriet ikke, og dermed skal Algeriet besejre Senegal i sidste gruppekamp for at have en mulighed for at avancere.