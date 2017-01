Barcelona henter sjælden sejr ude over Real Sociedad

. Foto: ANDER GILLENEA / Scanpix Denmark

Barcelona tog første stik med 1-0 ude over Real Sociedad i klubbernes første kvartfinalemøde i Copa del Rey.

FC Barcelonas fodboldstjerner har et godt udgangspunkt i jagten på en semifinaleplads i den spanske pokalturnering i fodbold.

Når det går løs om en uge, så har Barcelona en 1-0-føring med fra kampens begyndelse.

1-0 blev således resultatet, da Barcelona torsdag sejrede ude over Real Sociedad i klubbernes første møde i kvartfinalen i Copa del Rey.

Sejren var ikke mindre opsigtsvækkende af, at det var første gang Barcelona formåede at besejre Real Sociedad i San Sebastian i ti år, da seneste sejr der daterer sig tilbage til 2007.

Barcelona havde Jasper Cillessen i målet på en råkold vinteraften i San Sebastian, hvor Barcelona tidligere har haft det svært.

Barcelona havde både Lionel Messi, Luis Suarez og Neymar med i startopstillingen, og Neymar sørgede efter 21 minutter for 1-0-føringen, da brasilianeren scorede på et straffespark, der var begået mod ham selv.

Neymar tog et træk i feltet, og Aritz Elustondo begik det klokkeklare straffe.

Hjemmeholdet havde svært ved at true Barcelonas defensiv og kom ikke til mange chancer i første halvleg, mens Barcelona heller ikke diskede op med den velkendte power i spillestilen kampen igennem.

Anden halvleg bød ikke på yderligere scoringer, og dermed kunne Barcelona rejse hjem med et godt udgangspunkt før returmødet.

Atlético Madrid tog tidligere torsdag et stort skridt mod en semifinale i turneringen.

Her vandt Diego Simeones tropper hjemme i Madrid 3-0 over Eibar i de to klubbers første kvartfinaleopgør, og selv om der mangler et returmøde, så skal meget gå galt, hvis ikke favoritterne spiller sig i den ene semifinale.

Atlético Madrid stillede et holdt med flere profiler, og Eibar kunne ikke stille meget op imod Antoine Griezmann og co.

Netop Griezmann bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter 13 minutter, da han udnyttede en fejl af Eibar-keeper Yoel Rodriguez.

Det blev 2-0 ved Angel Correa efter en time, inden Kevin Gameiro udnyttede et oplæg fra Griezmann og gjordet det til slutresultatet 3-0.