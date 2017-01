FCK undgår bøde for fyrværkeri: DBU-formand bakker op

Mathias 'Zanka' Jørgensens skriftlige advarsel for at rose pyroteknik bør også trækkes tilbage, siger Jesper Møller. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Scanpix Denmark

DBU-formand Jesper Møller er tilfreds med, at Fodboldens Appelinstans droppede bøde til FCK i sag om romerlys.

Formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, er enig i, at FC København ikke skal straffes med en bøde på 10.000 kroner i sagen om brug af romerlys.

Fodboldens Appelinstans besluttede fredag at ophæve sanktionen, som Fodboldens Disciplinærinstans havde pålagt FCK for at have vist brug af romerlys på klubbens Twitter-profil.

Det gjorde FCK ved ankomsten af spillerbussen til stadion i forbindelse med Champions League-opgøret mod Porto i november.

- Jeg har selvfølgelig respekt for de afgørelser, som vores uafhængige instanser træffer, men jeg må erkende, at jeg var meget overrasket, da jeg så afgørelsen fra disciplinærinstansen i december måned.

- Men som formand for DBU har det ikke være muligt for mig at kommentere en kendelse fra en af vores uafhængige instanser, så længe den ikke var færdigbehandlet.

- Det ville med rette kunne opfattes som utidig indblanding, siger Jesper Møller til unionens hjemmeside.

DBU-formanden hilser nu appelinstansens beslutning velkommen og understreger, at han er fuldstændig enig i afgørelsen.

Europæiske aftener er noget helt særligt i København. Kom bag kulisserne på spillernes ankomst i går: #fcklive #ucl https://t.co/Efn0YsRTv6 — F.C. København (@FCKobenhavn) November 23, 2016

Han vil nu vil bede DBU's lovgruppe om at vurdere hele sagsforløbet.

- Hele sagen rummer en række principielle, juridiske overvejelser omhandlende good governance og fundamentale retssikkerhedsprincipper.

- Det ønsker jeg, at DBU's lovgruppe skal kigge lidt nærmere på for at vurdere, om vores regler på området er tydelige nok, siger Jesper Møller.

Ud over bødestraffen til FCK fik klubbens forsvarsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen i december en skriftlig advarsel for at hylde fansenes brug af romerlys.

Den del af sagen står der intet om i appelsagen, og Jesper Møller mener, at Zankas advarsel bør trækkes tilbage.

- Endelig har jeg en forventning om, at disciplinærinstansen af egen drift genovervejer advarslen til Mathias "Zanka" Jørgensen herunder hjemmelsgrundlaget, lyder det fra Jesper Møller.

/ritzau/