FCM henter målmand i OB

Michael Falkesgaard, der har en fortid i Brøndby, skifter til FC Midtjylland efter sommerferien. Foto: Sophia Juliane Lydolph / Scanpix Denmark

Michael Falkesgaard skifter til FC Midtjylland fra sommeren 2017. Han har lavet en toårig aftale med FCM.

FC Midtjylland henter en ny målmand til truppen. Til sommer rykker den kontraktfrie Michael Falkesgaard fra OB til FC Midtjylland og bliver en del af målmandsteamet.

- Jeg er glad for, at Midtjylland er kommet på banen og har set det potentiale i mig, som jeg føler, at jeg har. Jeg glæder mig til at komme op og vise det, siger Falkesgaard til FCM' hjemmeside.

Falkesgaards kontrakt med OB udløber til sommer, hvor han skifter til FCM på en toårig aftale, der træder i kraft 1. juli.

- Jeg drømmer om at gøre det så godt som muligt og spille mig til en plads mellem stængerne.

- Om det kan lade sig gøre med Nikolaj Polds (målmandstræner, red.) hjælp, må tiden vise, men jeg er klar til at give mig 100 procent for opgaven, og jeg glæder mig til udfordringen, siger Falkesgaard.

- Jeg er fast besluttet på at gøre det så godt, jeg kan i OB og yde en professionel indsats, indtil jeg skifter til sommer, siger den 25-årige keeper.

Falkesgaard skifter til en klub, der i forvejen råder over dygtige målmænd som Johan Dahlin og Mikkel Andersen.

- Der er stor konkurrence på pladsen i Midtjylland, og sådan skal det være.

- Vi henter Michael ind, fordi vi ser et stort potentiale i ham, som vi mener, vi kan forløse her i Midtjylland, siger FCM-sportsdirektør Claus Steinlein.

/ritzau/