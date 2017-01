Skudheld redder regerende Afrika-mestre fra nederlag

Elfenbenskystens Franck Kessie (C) mod DRCongo Merveille Bokadi og Chancel Mbemba (th) i Africa Cup of Nations gruppe C 2017. Foto: ISSOUF SANOGO / Scanpix Denmark

Et skud langt udefra blev rettet af, og så reddede Elfenbenskysten 2-2 mod DRCongo.

Den regerende Africa Cup of Nations-vinder, Elfenbenskysten, måtte have stor hjælp af modstanderen for at undgå et dyrt nederlag i gruppe C fredag.

DRCongo førte således 2-1, da Elfenbenskystens anfører, Serey Die, fra Basel med godt 23 minutter tilbage tog sagen i egen hånd. Han førte bolden frem, før han tog chancen fra distancen og med hjælp fra en forsvarer snød Ley Matampi i DRCongos mål.

Bolden blev rettet af helt ude på kanten af feltet, men ændrede så meget retning, at målmanden følte sig prisgivet, og bolden strøg ind ved stolpen til 2-2.

Det blev slutresultatet.

En sejr ville have sendt DRCongo videre til kvartfinalen og efterladt Elfenbenskysten med blot ét point efter to kampe og dermed i overhængende fare for ikke at komme videre.

I stedet er gruppen nu stadig åben med DRCongo på fire point og Elfenbenskysten på to point efter to kampe.

Senere fredag mødes gruppens øvrige hold, pointløse Marokko og Togo, som har et point på kontoen.

Derefter resterer en spillerunde i gruppen.

I 2-2 kampen i Oyem bragte Neeskens Kebano fra Fulham DRCongo på 1-0 efter ti minutter, da han fandt det fjerneste hjørne med en flad, flot afslutning.

Stoke-lejesvenden Wilfred Bony headede Elfenbenskysten på 1-1 efter et hjørnespark i det 26. minut.

Men blot to minutter senere kom Den Demokratiske Republik Congo foran igen. Junior Kabananga, som lagde bolden af til Kebano ved 1-0-målet, var denne gang selv i målscorerens rolle.

FC Astana-angriberen pandede kraftfuldt bolden i mål ved fjerneste stolpe efter et indlæg fra baglinjen.

Ved den seneste Africa Cup of Nations blev DRCongo nummer tre.