Steven Gerrard har fået trænerjob

Steven Gerrard skal være træner i barndomsklubben Liverpool. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Efter halvandet år vender Steven Gerrard tilbage til Liverpool.

Det kommer næppe som det helt store chok, at Liverpool har ansat klublegenden Steven Gerrard.

Han spillede i klubben, fra han var syv år, men i 2015 stoppede han for at prøve et udlandseventyr på den anden side af jordkloden.

I knap halvandet år tørnede han ud for LA Galaxy i den bedste amerikanske række, Major League Soccer, men indstillede sin aktive karriere i slutningen af november sidste år.

Our new Academy Coach? Steven Gerrard!https://t.co/76yUkdujwU — Liverpool FC (@LFC) January 20, 2017

Nu har han så fået styr på, hvad fremtiden skal bringe. Han er netop blevet offentliggjort som træner i Liverpools ungdomsakademi.

- Jeg tror ikke, jeg behøver forklare folk, hvad denne klub betyder for mig, men da jeg fandt ud af, at der var en seriøs mulighed for at komme tilbage, ville jeg sikre mig, at det var en væsentlig rolle, hvor jeg virkelig kunne hjælpe organisationen, siger Steven Gerrard til klubbens hjemmeside.

- Det giver mig en fantastisk mulighed for at lære og udvikle mig som træner, mens jeg samtidig tilbyder min viden, mine idéer og min erfaring til de unge spillere på et vigtigt stadie i deres udvikling.

Steven Gerrard spillede 17 sæsoner for Liverpool som professionel, hvor han nåede 710 kampe, scorede 186 mål og vandt ti trofæer.