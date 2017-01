Tyskland ansøger om EM-værtskab i 2024

. Foto: PATRIK STOLLARZ / Scanpix Denmark

Det Tyske Fodboldforbund går efter at få EM-slutrunden til Tyskland om syv år.

Tyskland har formelt besluttet sig for at lægge billet ind på at arrangere EM i fodbold i 2024.

Ledelsen i Det Tyske Fodboldforbund (DFB) har fredag enstemmigt vedtaget, at fodboldstormagten skal gå efter at arrangere slutrunden.

- Vi vil komme med en ansøgning af første klasse, og vi vil være opmærksomme på at udvælge de ti mulige spillesteder på en gennemsigtig og holdbar måde, siger DFB-præsident Reinhard Grindel til forbundets hjemmeside.

DFB har bedt organisationen Transparency International, der bekæmper og oplyser om korruption, om at følge med i processen omkring det tyske EM-bud, og det er næppe tilfældigt.

Tyskland arrangerede VM-slutrunden i 2006, og nogle år senere kom det frem, at der muligvis var urent trav i forbindelse med tildelingen af værtskabet.

Sagen efterforskes i øjeblikket af myndighederne.

Tyskland var senest vært for EM i 1988, dengang landet stadig var delt op i Vest- og Østtyskland. Dengang var Vesttyskland vært.

EM i 2020 skal spilles i en række europæiske lande. Her er Tyskland også en del af slutrunden, eftersom Allianz Arena i München skal lægge græs til nogle af kampene.