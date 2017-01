Balotelli beskylder Bastia-fans for racisme

Mario Balotelli langer ud efter Bastia-fans. Foto: NICOLAS TUCAT / Scanpix Denmark

Mario Balotelli hævder, at Bastias fans råbte abelyde under ligakampen mellem Nice og Bastia.

Den kontroversielle italienske angriber Mario Balotelli langer ud efter Bastia-fansene og Det Franske Fodboldforbunds disciplinærkomité efter ligakampen mellem Bastia og Nice fredag.

Ifølge Balotelli råbte hjemmeholdets fans abelyde under kampen, som endte 1-1.

- Jeg har et spørgsmål til franskmændene: Er det normalt, at Bastia-fansene laver abelyde og siger "uh uh" gennem en hel kamp, og at disciplinærkomitéen intet siger til det, spørger Balotelli på Instagram.

- Så er racisme lovligt i Frankrig? Eller kun i Bastia? Fodbold er en fantastisk sport, men folk som Bastia-fansene gør den forfærdelig. Det er virkelig en skam, lyder det fra Mario Balotelli.

Det er langtfra første gang, at den italienske angriber, som har ghanesiske rødder, er udsat for racisme.

Blandt andet viste en undersøgelse, som den britiske antidiskriminationsorganisation Kick It Out lavede, at Balotelli gennem 2014/2015-sæson for Liverpool modtog mere end 4000 racistiske beskeder på sociale medier.

Mario Balotelli har ellers haft succes siden skiftet til Nice i sommer. Han har blandt andet scoret otte ligamål for klubben, som overraskende topper Ligue 1 foran Monaco og Paris Saint-Germain.