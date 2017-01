Delaney debuterer for Werder med nederlag til Dortmund

Dortmunds Shinji Kagawa (tv) og Werder Bremens Thomas Delaney (th). Foto: FOCKE STRANGMANN / Scanpix Denmark

Den tidligere FCK-spiller havde et par gode afslutninger, men kunne ikke sikre point til Werder Bremen.

Det blev en hård debut, da Thomas Delaney lørdag spillede sin første kamp for Werder Bremen i Bundesligaen.

Den tidligere FC København-anfører måtte indkassere et sæbeøje efter nærkontakt med en modstander i hjemmekampen mod Dortmund, der desuden vandt 2-1 i den første kamp efter vinterpausen.

Det første kvarter af kampen var tæt på at være en regulær katastrofe af Werder-holdet, der sejlede rundt defensivt.

Efter fem minutter lavede topscorer Serge Gnabry en hasarderet aflevering i retning af eget mål, og så kunne André Schürrle score sit første ligamål for Dortmund.

Den 26-årige tysker blev sidste sommer hentet til klubben fra Wolfsburg, men han har hidtil ikke indfriet forventningerne.

André Schürrle var med som spidsangriber mod Werder Bremen, fordi Dortmund måtte undvære ligascorer Pierre-Emerick Aubameyang, der spiller Africa Cup of Nations for Gabon.

Efter ti minutters spil var André Schürrle tæt på igen, men Werders målmand, Jaroslav Drobny, leverede en god redning.

Werder Bremen kom bedre med senere i første halvleg, og Thomas Delaney, der leverede en energisk indsats, havde to glimrende forsøg på mål.

Især danskerens anden afslutning kunne være endt i en scoring, men Dortmund-målmand Roman Weidenfeller leverede en fin fodparade.

Fem minutter før pausen blev Werder Bremen svækket, da målmand Jaroslav Drobny plantede støvleknopperne på Dortmunds Marco Reus, der var blevet sendt i frit løb mod mål.

Den 37-årige målmand måtte indkassere et direkte rødt kort, hvorefter reserven Felix Wiedwald blev sendt på banen.

Paradoksalt nok var Werder Bremen tættest på at score før pausen, da Clemens Fritz sendte bolden på overliggeren.

Felix Wiedwald indtog en hovedrolle, da kampen for en stund tippede fuldstændig efter knapt en times spil.

Målmanden reddede først en afslutning fra en helt fri Marco Reus, og umiddelbart efter trak Werder Bremens Fin Bartels sig godt fri og udlignede til 1-1.

Hjemmeholdets glæde varede dog kun i cirka ti minutter, før Dortmunds Lukasz Piszczek scorede til 2-1, efter at en aflevering blev rettet af.

Et kvarter før tid indkasserede Thomas Delaney, der var mindre iøjnefaldende i anden halvleg, sin første advarsel i Bundesligaen.

Det blev ikke til point for Werder Bremen, der ligger fjerdesidst i Bundesligaen med 16 point for 17 kampe.

Dortmund har 30 point på fjerdepladsen.

Borussia Mönchengladbachs nye cheftræner, Dieter Hecking, havde forsvarerne Andreas Christensen og Jannik Vestergaard med i hele kampen ude mod Darmstadt.

Bundproppen fik 0-0 mod Gladbach, der kun har hentet to point i otte udekampe i ligaen.

Gladbach er femtesidst med 17 point.

Martin Hansen vogtede målet i hele kampen for Ingolstadt, da klubben på et sent mål tabte 0-1 ude til Schalke 04.

Ingolstadt er næstsidst med 12 point.