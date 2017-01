Flystyrt dræbte næsten hele holdet: Nu var brasiliansk hold i kamp igen

Mens de overlevende spiller fik overrakt et trofæ, græd konerne til de omkomne spillere. Foto: Paulo Whitaker / Scanpix

Chapecoense spillede 2-2 i holdets første kamp, efter størstedelen af holdet omkom i en flyulykke.

Den brasilianske fodboldklub Chapecoense var lørdag på banen for første gang, siden det meste af holdet døde i en ulykke i november.

19 ud af de 71 omkomne i flystyrtet var spillere, så derfor havde klubben fået fat i 22 nye spillere til dagens kamp. Langt de fleste af dem er kommet på lån.

Opgøret, der endte 2-2, var en velgørenhedskamp mod de forsvarende brasilianske mestre, Palmeiras. Der blev spillet for øjenene at et propfyldt stadion.

20.000 fans var mødt op for at bakke op om Chapecoense og vise deres støtte. Blandt dem var de afdøde spilleres koner, som sørgede over at have mistet deres mænd.

De fik dog undervejs noget at glæde sig over, da de sammen med resten af stadion kunne juble over Chapecoenses to scoringer.

É O SEGUNDO! GOOOOOOOOOOOOOLL DA CHAPEEEE!!

O Verdão vira o placar na Arena Condá!

Chapecoense 2x1 Palmeiras#VamosChape pic.twitter.com/qssH2kR65Q — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 21, 2017

Chapecoense-spillerne fik stor opbakning under kampen. Foto: Sebastiao Moreira / Scanpix Denmark

Flere af de afdøde spilleres koner var mødt op til velgørenhedskampen. Foto: PAULO WHITAKER / Scanpix Denmark

Inden kampen fik de tre overlevende spillere, Jackson Follmann, Neto og Alan Ruschel overrakt Copa Sudamerica-trofæet.

Pokalen vandt de, fordi Atletico Nacional opgav at spille finalen, da flyet med Chapecoense-spillerne styrtede på vej til kampen.

En af de overlevende fra flystyrtet, Jackson Follmann, fik lov til at modtage Copa Sudamerica-trofæet. Foto: NELSON ALMEIDA / Scanpix Denmark

Desuden fik journalisten Rafael Henzel, som også overlevede flystyrtet, lov til at kommentere kampen.

Største højdepunkt i kampen kom efter 71 minutter, hvor spillet stoppede midlertidigt. Her klappede spillerne fra begge hold samt tilskuerne for at ære de 71 omkomne mennesker, inden spillet blev sat i gang igen.