Guardiola sår tvivl om egne evner inden Eriksen-besøg

Manchester City er sakket ti point bagud i forhold til førerholdet Chelsea. Foto: JOSEP LAGO / Scanpix Denmark

Manchester City skranter inden mødet med Tottenham, og Josep Guardiola stråler langtfra af selvtillid.

Den spanske manager Josep Guardiola tog Manchester med storm, da han i sommer ankom til Manchester City og indledte med at føre holdet til ti sejre på stribe.

Siden er der gået grus i City-maskinen, og i kølvandet på 0-4-ydmygelsen mod Everton senest forsvarer Guardiola sine spillere ved at så tvivl om egne evner inden lørdagens kamp mod Tottenham og Christian Eriksen.

- Det er dygtige spillere. Jeg har respekt for dem, så hvorfor skulle jeg sige, at de ikke var gode, lyder det retorisk fra spanieren om sin trup ifølge AFP.

- Jeg forstår ikke manglen på respekt for professionelle, når det er fantastiske spillere. Når folk siger, de ikke er gode nok til mig. Måske er jeg ikke god nok til dem, siger Guardiola.

Selv om Manchester City skranter spillemæssigt og er sakket ti point bagud i forhold til førerholdet Chelsea i Premier League, så har Tottenham-manager Mauricio Pochettino stor respekt for kollegaen.

- For mig betyder det intet, at City tabte 0-4. Det ændrer ikke på min beundring for Guardiola, og det ændrer ikke på, hvad jeg tænker om ham, siger Pochettino ifølge Reuters.

Tottenham er på andenpladsen i ligaen, men der er kun tre point ned til Manchester City på femtepladsen. Og den argentinske manager vil på ingen måde afskrive City i mesterskabskampen endnu.

- Vær varsom. De (Manchester City, red.) er kun tre point efter os, og de er med i Champions League. Dommen skal fældes, når sæsonen slutter, siger Pochettino.

Opgøret mellem Manchester City og Tottenham spilles lørdag klokken 18.30.