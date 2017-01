Arsenal slår Burnley i vildt overtidsdrama

Arsenals Alexis Sanchez. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / Scanpix Denmark

Arsene Wengers mandskab flirtede med et pointtab i 2-1-sejr over Burnley efter Granit Xhaka-dumhed.

Arsenal spillede sig søndag op som nærmeste udfordrer til førerholdet Chelsea i Premier League.

Med en 2-1-sejr på hjemmebane over Burnley udnyttede Arsenal konkurrenternes pointtab tidligere på weekenden til at rykke fra fjerde- til andenpladsen.

Kampen blev afgjort dybt inde i overtiden på to straffespark, hvor først Burnley fik udlignet til 1-1, inden Alexis Sanchez blev matchvinder i det 97. minut.

Kampen udviklede sig til et regulært drama i sidste halvdel af anden halvleg, efter at Shkodran Mustafi efter en times spil havde headet et hjørnespark fra Mesut Özil i mål ved den fjerneste stolpe.

Scoringen spolerede Burnleys strategi, der gik ud på at forsvare et point hjem.

Kort efter fik gæsterne alligevel foræret en livline, da Arsenals Granit Xhaka gik unødvendigt hårdt ind i en tackling og fik det røde kort. Det var schweizerens anden udvisning i denne sæson.

Med en mand i overtal kunne Burnley-spillerne i perioder sætte Arsenal under pres og gøre sig forhåbninger om et point.

I et par tilfælde lykkedes det at skabe forvirring foran Petr Cechs mål, inden Burnley i det 93. minut fik tilkendt et straffespark.

Francis Coquelin nedlagde Ashley Barnes, og så kunne Andre Gray gøre det til 1-1 fra straffesparkspletten.

På sidelinjen var Arsène Wenger vred og blev vist væk af dommeren, inden det lykkedes hans spillere at hale sejren hjem.

Dommeren overså, at Laurent Koscielny stod i offsideposition og tilkendte i stedet franskmanden et straffespark, da han blev ramt i ansigtet af et par støvleknopper fra en Burnley-forsvarer.

Fra straffesparkspletten sparkede Alexis Sanchez sikkert bolden i mål.

Sejren sender Arsenal op på 47 point - fem færre end Chelsea, der senere søndag møder Hull.

De øvrige tophold har alle sat point til i 22. spillerunde. Manchester City og Tottenham spillede lørdag 2-2 mod hinanden, mens Liverpool tabte 2-3 hjemme til Swansea.