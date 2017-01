Barcelonas stjerner pligtsejrer stort ude over Eibar

Barcelonas Luis Suarez. Foto: ANDER GILLENEA / Scanpix Denmark

FC Barcelona tog til lille Eibar og vandt 4-0, og dermed holdt Barcelona snor i toppen i Primera Division.

Barcelona havde ikke de store problemer med at hente tre point søndag aften på udebane.

Her vandt favoritterne 4-0 over Eibar, og dermed spillede Barcelona sig med på 41 point for 19 kampe op på tredjepladsen i Primera Division.

Real Madrid topper med 43 point for 18 kampe, og Sevilla følger efter med et point færre og en spillet kamp mere.

Barcelonas Sergio Busquets var uheldig at blive skadet, da han tørnede sammen med Eibars Gonzalo Escalante efter blot otte minutters spil.

Under kampen forlød det via Barcelonas Twitter, at midtbanespilleren har forstuvet et ledbånd i anklen og mandag vil blive undersøgt af lægestaben.

Barcelona var i forvejen uden blandt andre Andrés Iniesta og Rafinha, der var ude med skader, mens Javier Mascherano var i karantæne.

Indledningen på første halvleg bød ikke på meget af det velkendte Barcelona-spil med hurtige kombinationer, men efter lidt over en halv time kom gæsterne på 1-0.

Lionel Messi afsluttede, men bolden ramte en modspiller og sprang ud til Denis Suarez, der med en kontrolleret, flad afslutning sparkede bolden i mål.

Fire minutter inde i anden halvleg slog Lionel Messi til. Argentineren startede selv et angreb med et løb og spillede bolden ud til Luis Suarez.

Suarez løftede bolden ind i feltet, hvor Messi kom spurtende og iskoldt med sin førsteberøring sendte den roligt i mål til 2-0.

Eibar havde bolden i mål tre minutter senere, men hovedstødsscoringen fra Gonzalo Escalante blev annulleret for offside.

Luis Suarez kom selv målscorerens rolle, da han efter 68 minutter, da han i et pres erobrede bolden halvt inde på Eibars banehalvdel.

Suarez løb selv hele vejen med bolden ned og passerede Eibar-keeper Yoel Rodriguez og øgede til 3-0.

I overtiden var det så Neymar, der helt udækket fik rigeligt med tid til at sparke bolden i mål og sikre 4-0-sejren.