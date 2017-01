Drømmedrøn i Holland: Schöne sikrer Ajax-sejr i svær udekamp

Lasse Schöne scorede vel nok et af karrierens bedste mål, da Ajax vandt 1-0 i udekampen mod Utrecht i Æresdivisionen.

Den danske landsholdsspiller Lasse Schöne gik fra skurk til helt i Ajax' udekamp mod Utrecht søndag eftermiddag.

Efter en times spil havde danskeren mulighed for at bringe Amsterdam-klubben foran, men han sendte bolden over den tidligere FC Nordsjælland-målmand David Jensen og Utrecht-målet.

I det 83. minut tog han dog revanche på smukkeste vis.

Utrecht fik afværget et frispark fra siden, men fem meter uden for feltet mødte Schöne bolden, og med en fantastisk halvflugter bragede han bolden helt op i krydset.

Målet blev kampens eneste, og dermed sørgede Lasse Schöne for tre vigtige point til Ajax, der jagter Nicolai Jørgensen og Feyenoord i toppen af den hollandske Æresdivision.

Det var samtidig Ajax' første sejr i Utrecht siden 2009.

Feyenoord vandt lørdag aften 1-0 over Willem II og indtager førstepladsen med 48 point for 19 kampe. Ajax er på andenpladsen med 43 point.