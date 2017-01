Miniputnation vandt og vandt - så blev der kigget på fødselsattester

Ramon de Lima Saro, der her tiljubles efter en scoring mod Malaysia i Kuala Lumpur den 11. juni 2015, er én af de 12 brasilianskfødte spillere, som har spillet for Østtimor efter at have fået forfalsket sin fødsels- og dåbsattest. Foto: MOHD RASFAN / Scanpix Denmark

Østtimor er blevet frataget 29 sejre af det asiatiske fodboldforbund for at have forfalsket 12 brasilianskfødte spilleres fødsels- og dåbsattester.

Det lille sydøstasiatiske land Østtimor nord for Australien er ganske ukendt i fodboldsammenhæng og har da heller ikke haft for vane at vinde mange kampe, siden det opnåede fuld selvstændighed fra Indonesien den 20. maj 2002.

Oplysningerne viste sig at være blevet forfalsket Det asiatiske fodboldforbund, AFC

Men fra 2012 begyndte landet, der har lidt over en million indbyggere, at rykke frem på det internationale fodboldforbund, FIFA's, rangliste, og det kulminerede foreløbigt i juni 2015, da Østtimor indtog en plads som nummer 146 i verden.

Der var dog ikke tale om rent spil, og derfor har det asiatiske fodboldforbund, AFC, nu frataget miniputnationen 29 sejre i perioden 2012-2016 samt udelukket Østtimor fra de asiatiske mesterskaber i 2023.

Derudover har forbundet indberettet yderligere syv kampe til FIFA's disciplinærudvalg, da disse har været kvalifikationskampe til VM i 2018 og dermed hører under det internationale forbund.

Årsagen er, at Østtimor har forfalsket 12 brasilianskfødte spilleres fødsels- og dåbsattester, så de har kunnet optræde for landsholdet, der er blevet kaldt "den lille sambanation". Ni af de 12 spillere har været på banen i de i alt 36 kampe, og der er da også tale om spillere, der har repræsenteret brasilianske storklubber som Palmeiras og Botofago.

De 12 brasilianske spillere Ramon de Lima Saro Paulo Helber Rosa Ribeiro Diogo Santos Rangel Rodrigo Sousa Silva Patrick Fabiano Alves Nobrega Luz Paulo Cesar da Silva Martins Jairo Pinheiro Palmeira Neto Felipe Bertoldo do Santos Junior Aparecido Guimaro de Souza Jaime Celestino Dias Braganca Heberty Fernandes de Andrade Thiago dos Santos Cunha

- Efterforskningen identificerede 12 brasilianskfødte spillere, som var registreret hos det asiatiske fodboldforbund med forfalskede fødsels- og dåbsattester.

- Disse dokumenter blev forelagt fodboldforbundet for at kunne dokumentere, at fodboldspillerne var berettigede til at spille for det østtimorske landshold i kraft af, at en eller begge forældre var født i Østtimor. Sådanne oplysninger viste sig at være blevet forfalsket, skriver AFC i en pressemeddelelse.

Det østtimorske fodboldforbund er heller ikke sluppet fra økonomisk straf.

Udover udelukkelsen fra Asian Cup i 2023 har AFC givet forbundet en bøde på 20.000 amerikanske dollars - omkring 140.000 danske kroner - samt tildelt forbundets generalsekretær, Amandio de Araujo Sarmento, en bøde på 9000 amerikanske dollars - lidt over 60.000 danske kroner.

Tilmed er Sarmento blevet udelukket fra al fodboldrelateret aktivitet i tre år, og det er nu op til FIFA, hvorvidt udelukkelsen skal gælde på verdensplan.

På den senest offentliggjorte rangliste fra FIFA ligger Østtimor på en delt 191. plads. Danmark er nummer 47 i verden.