Sevilla afværger pointtab i bizart Iborra-målshow

Sevillas Vicente Iborra. Foto: ANDER GILLENEA / Scanpix Denmark

Vicente Iborra lavede tre mål - det ene i eget net - da Sevilla vendte 1-2 til 4-3 ude mod Osasuna.

Sevilla har lidt overraskende listet sig op på andenpladsen i Primera Division, og søndag skulle holdet forsøge at holde FC Barcelona bag sig i tabellen med en sejr ude over bundproppen Osasuna.

Uden Michael Krohn-Dehli, som fortsat genoptræner, lykkedes det Sevilla at vinde 4-3 efter at have været nede både 0-1 og 1-2. Vicente Iborra scorede tre mål - det ene dog i eget net.

På et ringe græstæppe i Pamplona forsøgte gæsterne fra Sevilla at sætte sig på spillet, men det var svært, og små fejl i bagkæden kunne være kostbare.

Osasuna var bedst til at navigere under de svære betingelser fra kampens start, og efter et kvarter resulterede det i en føring, da Sergio Leon drejede et fladt indlæg i mål.

Sevilla fik bedre styr på spillet som halvlegen skred frem, og det var ganske fortjent, at Vicente Iborra kunne udligne kort før pausen.

Det blev samtidig startskuddet til angriberens eget lille bizarre målshow.

Efter 63 minutter var han uheldig med at få skinnen på et indlæg i eget felt, og så dirigerede han bolden i eget net til 1-2.

Men Iborra var ikke færdig med at være farlig. To minutter senere var han over en ripost i modsatte ende. Med sit tredje mål i kampen gjorde han det til 2-2.

Ti minutter før tid blev Franco Vazquez matchvinder for Sevilla, da han headede et hjørnespark i mål til 3-2.

I overtiden gjorde Pablo Sarabia det til 4-2 med et fladt langskud, inden Kenan Kodro fik lov til at reducere til slutresultatet 3-4 kort før slutfløjt.

Med sejren Sevilla holdet kun ét point efter Real Madrid i toppen, mens man har fire point ned til Barcelona. Begge de to storhold har dog spillet en kamp færre.

Osasuna er sidst i ligaen med ni point for 19 kampe.