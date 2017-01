Chelsea-manager vil lægge låg på Costa-spekulationer

Diego Costa scorede i sejren over Hull City. Nu håber Antonio Conte, rygterne om spanierens fremtid stopper.

Diego Costa var tilbage på banen for Chelsea og stod for åbningsmålet i London-klubbens 2-0-sejr over Hull City i søndagens Premier League-kamp.

Diego Costa var ikke med i Chelseas seneste kamp mod Leicester, og flere engelske medier har spekuleret i, hvorvidt spanieren kunne være på vej til Kina på en lukrativ kontrakt.

Costas fejring af scoringen var en åbenlys gestikulation mod mediesnakken om spanierens fremtid.

Chelseas manager, Antonio Conte, er glad for at have sin angriber tilbage på banen. Han hævder ikke at have set Costas fejring af scoringen.

- Jeg så det ærlig talt ikke, fordi jeg fejrede scoringen på sidelinjen, siger Antonio Conte efter kampen.

- Det er vigtigt, at Diego spillede en god kamp, og jeg håber, at spekulationerne om ham, om klubben og om mig slutter efter denne kamp, tilføjer Conte.

Antonio Conte hyldede efter kampen sammenholdet i Chelsea, der nu har bragt klubben solidt i spidsen for den bedste engelske fodboldrække.

- Vi viser, at vores hold er en enhed, og jeg synes, at det holdets store styrke, fordi vi bliver i toppen af rækken, siger Antonio Conte.

Diego Costa slog til syv minutter inde i dommerens tillægstid i første halvleg.

Halvlegen blev afbrudt på grund af en alvorlig hovedskade til Hull Citys Ryan Mason.

Det var Diego Costas 15. sæsonmål for Chelsea.

Spekulationerne om Costa forventes dog ikke at forsvinde trods spanierens optræden søndag.

Antonio Conte siger dog efter kampen, at han er mere optaget af at fastholde førstepladsen i Premier League end af at bekymre sig om Diego Costas fremtid.