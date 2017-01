Danmark og Skotland spiller uafgjort i EM-test

Danmark spillede uafgjort mod Skotland i begge træningskampe på Cypern (arkivfoto). Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Både Danmark og Skotland er på Cypern for at forberede sig til sommerens EM-slutrunde. Mandag spillede de 1-1.

For anden gang på fire dage tørnede Danmarks bedste fodboldkvinder sammen med Skotlands ditto. Og for anden gang på fire dage endte kampen uafgjort.

Her til formiddag blev der dog kun scoret halvt så mange mål som i fredags – kampen endte 1-1.

Danmark fik ellers den bedste start på kampen og kom foran allerede efter fem minutter. Efter hjørnespark scorede Frankie Brown selvmål, og den danske føring holdt faktisk det meste af opgøret.

Først 13 minutter før tid blev den udlignende scoring sparket i nettet. Det skete på et straffespark begået af angriberen Sanne Troelsgaard, der havde hånd på bolden. Kim Little stod for eksekveringen.

Inden da havde Sanne Troelsgaard og Frederikke Thøgersen hver deres friløber til at fordoble føringen, og efter den skotske udligning havde Johanna Rasmussen såmænd også en mulighed for at bringe Danmark tilbage i front.

Ingen af chancerne blev dog omsat til mål, og derfor må landsholdet rejse hjem fra denne del af EM-forberedelserne efter to uafgjorte kampe.

Flere ændringer

Danmark er for tiden ramt af skader på centrale positioner. Midtbanespilleren Julie Trustrup har ødelagt sit korsbånd og når ikke tilbage på banen inden EM. Det skulle Nadia Nadim meget gerne gøre, men på grund af en skade er hun heller ikke med på Cypern.

Det giver i sig selv en rokade i startopstillingen, der også var ændret i forhold til fredagens kamp.

Skotland skal nedlægges efter remis fredag med de her 11 bag roret. Kampen kan følges på kvindelandsholdets Facebook-side #SKODAN pic.twitter.com/xaSkX1cFi2 — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) January 23, 2017

I forhold til fredagens opstilling, så fik Line Johansen sin første startplads i målet. Maja Kildemoes overtog den højre kant fra Theresa Nielsen, mens Nicoline Sørensen spillede sin anden landskamp på den centrale midtbane i stedet for Sanne Troelsgaard. Hun var rykket op på favoritpositionen i angrebet og skubbede således Stine Larsen ud på bænken.

I pausen af opgøret skiftede Nils Nielsen fire spillere, hvor Naja Bahrenscheer nok er den gladeste. BSF-målmanden debuterede nemlig på landsholdet med sin indskiftning. Derudover kom Cecilie Sandvej, Frederikke Thøgersen og Sarah Dyrehauge på banen i stedet for Line Røddik, Pernille Harder, Nicoline Sørensen og naturligvis målmand Line Johansen.

Senere blev Maja Kildemoes erstattet af det normale førstevalg Theresa Nielsen, inden Simone Boye forlod banen for at gøre plads til Luna Gevitz.

Danmarks EM-forberedelser fortsætter ved Algarve Cup i marts. Her er Danmark i gruppe med Canada, Portugal og Rulsand.

Ved EM til sommer er Danmark i gruppe med værterne Holland samt Norge og Belgien.