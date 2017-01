Dortmund køber ombejlet svensk teenager

Alexander Isak skifter fra AIK til Dortmund. Foto: ANDERS WIKLUND / Scanpix Denmark

Den 17-årige svensker Alexander Isak har mandag underskrevet en kontrakt med Borussia Dortmund.

De seneste ugers transfersaga om det svenske stortalent Alexander Isak har nu fået en ende.

Mandag meddeler den tyske klub Borussia Dortmund, at man har skrevet kontrakt med den 17-årige angriber, som skifter fra AIK i Sverige.

Dortmund oplyser, at der er tale om en langtidskontrakt, men det oplyses ikke, hvor lang aftalen er.

Indtil for en uges tid siden forlød det, at Isak var på vej til at skrive kontrakt med de spanske giganter Real Madrid, men det blev altså Dortmund, som løb med underskriften fra den ombejlede herre.

- Alexander Isak er en ekstremt talentfuld angriber, som mange topklubber i Europa ønskede at skrive kontrakt med. Vi er henrykte over, at han har valgt Borussia Dortmund, siger tyskernes sportsdirektør, Michael Zorc, til hjemmesiden.

Isak bragede igennem i Allsvenskan for AIK sidste år, hvor han debuterede som 16-årig og endte som klubbens topscorer med ti mål. Det var med til at sikre klubben sølvmedaljer.

Han har også allerede fået sin debut på det svenske landshold, hvor han for nylig blev den yngste målscorer nogensinde i en alder af blot 17 år og 113 dage.

Da Isak er under 18 år, skal Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) godkende handlen, før den er endelig.