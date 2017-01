Esbjerg henter græker i Holland

Her ses Georgios Katsikas i midten. Billedet er fra en Europa League-kamp for PAOK mod Guingamp. Foto: FRED TANNEAU / Scanpix DenmarkPAOK's defender Georgios Katsikas (C) vies with Guingamp's French midfielders Lionel Mathis (L) and Claudio Beauvue (R) during an UEFA Europa League football match between Guingamp and P

Georgios Katsikas er ny mand i Esbjergs forsvar. Han kommer til fra FC Twente i Holland.

Kort efter at have sagt farvel til angriberen Kevin Mensah har superligaklubben Esbjerg hentet en ny mand til bagkæden.

På klubbens hjemmeside oplyser Esbjerg, at man har skrevet kontrakt med grækeren Georgios Katsikas, som er hentet i den hollandske klub FC Twente.

Om den nye spiller siger Esbjerg-sportsdirektør Ted van Leeuwen til klubbens hjemmeside:

- Vi har kigget efter en erfaren, stabil spiller med lederegenskaber, som er stærk defensivt samt god i luften og i pasningsspillet, siger han om den 26-årige græker.

Katsikas har været hårdt plaget af skader, og derfor har Esbjerg i første omgang givet ham en kontrakt på seks måneder.

- Jeg har ikke spillet så meget i denne sæson og er meget motiveret for at komme til en ny klub. Jeg kender ikke meget til dansk fodbold, men har fået at vide, at Esbjerg historisk er en stor klub, siger Katsikas.

- Fysisk er jeg helt fit nu efter at have trænet den seneste måned, og jeg glæder mig til den nye udfordring.