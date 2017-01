Spillerne langede ud efter DBU-toppen: Her er direktørens svar

Claus Bretton-Meyer vil tage kontakt til William Kvist og Simon Kjær. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Claus Bretton-Meyer vil straks tage kontakt til William Kvist og Simon Kjær efter hård kritik af DBU-toppen.

William Kvist og Simon Kjær lancerede mandag en hård kritik af ledelsen i Dansk Boldspil-Union (DBU).

De to landsholdsspillere beskylder i Jyllands-Posten dele af bestyrelsestoppen i DBU for at modarbejde landsholdet i bestræbelserne på at kvalificere sig til næste års VM i Rusland.

DBU-direktør Claus Bretton-Meyer oplyser til Ritzau, at han straks vil tage kontakt til de to spillere.

- På hele fodboldens vegne er det en vigtig opgave for mig, at vi får de knaster af vejen. Jeg skal dog vide præcist, hvad det er for nogle knaster, der er, for at jeg kan gøre noget.

- Jeg må sætte mig ned med dem hver for sig og snakke det igennem. Specielt alle de forhold, jeg ikke kan genkende.

- Det kan være, at jeg bliver meget klogere, siger Claus Bretton-Meyer.

Simon Kjær og William Kvist fortæller til Jyllands-Posten, at de er utilfredse med, at DBU og spillerne sidste år måtte igennem en voldgiftssag, da man tolkede landsholdsaftalen forskelligt.

Voldgiftssagen, der faldt ud til spillernes fordel, sled på forholdet til DBU og kostede energi.

Claus Bretton-Meyer troede, at den sag hørte fortiden til.

- Jeg er mødtes med Simon Kjær i landsholdslejren, hvor vi blev enige om at lægge voldgiften bag os og trække en streg i sandet for at komme videre.

- Jeg har også tidligere haft gode dialoger med William, siger Bretton-Meyer.

Han synes, at samtalerne med landsholdsspillerne efter voldgiftssagen er foregået i en god og sober tone.

DBU-direktøren er samtidig ærgerlig og skuffet over, at kritikken kommer lige nu, hvor han forhandler med Spillerforeningen om de fremtidige vilkår for U21-landsholdet og kvindelandsholdet.

William Kvist sidder i bestyrelsen i Spillerforeningen, så timingen er måske ikke helt tilfældig.

- Vi skal huske på, at vi lige nu er inde i en genforhandling af aftalerne for U21-landsholdet og kvindelandsholdet, og vi er i fuld gang med en drøftelse med spillernes repræsentant, deres fagforening.

- Derfor er jeg rigtig ærgerlig over, at det her kommer op ved siden af.

- Men når det er sagt, så er der behov for noget dialog. Det er helt tydeligt. Det skal jeg naturligvis tage initiativet til. Derfor tager jeg kontakt William i dag, og Simon i morgen, siger Claus Bretton-Meyer.

For at komme videre og skabe et godt, fremtidigt arbejdsklima mellem DBU-toppen og landsholdsspillerne vil han forsøge at sætte sig i de utilfredse spilleres sted.

- Der er væsentlige dele af kritikken, som jeg ikke kan genkende. Derfor må jeg reflektere over, hvorfor kritikken kommer.

- Det er deres opfattelse, og den må vi starte med at arbejde ud fra.

- Jeg må sætte mig ned med de to og stille spørgsmål for at få afdækket det, jeg ikke kan genkende.

- Jeg vil lytte til, hvad de siger, og når vi har fået afdækket, hvad det drejer sig om, må vi arbejde videre, forklarer DBU-direktøren.

I forhold til det måske hårdeste kritikpunkt; at dele af DBU-bestyrelsen ikke ønsker landsholdet til VM, er han uforstående.

- Mit bedste bud er, at det er noget sludder.

- Jeg oplever, at alle arbejder benhårdt for, at vi kommer til VM, siger Bretton-Meyer.

DBU-direktøren fortæller desuden, at der er samtaler, som han ikke ønsker at tage med spillerne, når de er samlet med landsholdet.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil dialogen. Af den forgangne tid har vi lært, at netop fordi vi skal kvalificere os til VM, skal spillerne sammen med trænerstaben koncentrere sig om det sportslige, nemlig at få os til VM.

- Vi skal ikke ind og diskutere komplekse forsikringsforhold. Det skal holdes i et andet miljø, siger han.

Næste vigtige opgave for landsholdet er udekampen mod Rumænien 26. marts.

Polen topper landsholdets VM-kvalifikationsgruppe med ti point foran Montenegro med syv. Danmark har seks point på tredjepladsen.