Wenger opsøgte 'fysisk kontakt' med dommer: Nu åbner forbundet sag mod ham

Arsène Wenger i opheder debat med kampens fjerdedommer Anthony Taylor Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

Arsène Wenger brugte angiveligt både mund og opsøgte fysisk kontakt med fjerdedommeren efter bortvisning.

Premier League-klubben Arsenal risikerer at skulle have en anden mand end manager Arsène Wenger til at lede tropperne fra sidelinjen.

Mandag meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA), at Wenger er sigtet for at bringe spillet i miskredit. Han generede fjerdedommeren i Arsenals 2-1-sejr over Burnley søndag.

I kampens overtid dømte dommer Jonathan Moss for straffespark til Burnley ved stillingen 1-0 til Arsenal. Det fik Wenger til at se rødt.

- Det hævdes, at han i eller omkring det 92. minut kom med aggressive og/eller fornærmende ord mod kampens fjerdedommer.

- Det påstås endvidere, at han efter bortvisningen fra det tekniske område opsøgte fysisk kontakt med kampens fjerdedommer i spillertunnelen, skriver FA.

Burnley scorede på straffesparket. Men det var ikke nok for gæsterne til at tage et uventet point på Emirates Stadium.

Syv minutter inde i overtiden sikrede Arsenal en 2-1-sejr via endnu et straffespark.

Efter kampen undskyldte Wenger for sin opførsel. Han har fået frem til torsdag aften til at afgive sin forklaring i sagen.

Lørdag møder Arsenal Southampton i FA Cuppen. Tirsdag i næste uge gælder det Watford i Premier League.