Alex Ferguson: Rooneys målrekord bliver aldrig slået

Sir Alex Ferguson og Wayne Rooney i 2007. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Alex Ferguson tror ikke, at Marcus Rashford eller andre vil slå Wayne Rooneys målrekord i Manchester United.

Med sit frisparksmål mod Stoke lørdag kom Wayne Rooney op på 250 scoringer for Manchester United - et mål mere end klublegenden Bobby Charlton.

Skal man tro klubbens tidligere manager Alex Ferguson, bliver 31-årige Rooneys målrekord i klubben aldrig slået på grund af udviklingen i moderne fodbold.

- Jeg tror ikke, at rekorden bliver overgået. Man skal aldrig sige aldrig, men nu til dags er det svært at forestille sig en klub, som kan holde på den samme spiller i ti år, siger Ferguson til Manchester Uniteds tv-kanal.

Manchester Uniteds nuværende manager, José Mourinho, har nævnt 19-årige Marcus Rashford som en mand med alderen og talentet til at slå Rooneys rekord en dag. Det tvivler Alex Ferguson dog på bliver tilfældet.

- Jose nævnte ham, og der er da en mulighed for ham, hvis han udvikler sig på samme måde, som Wayne gjorde. Men det er et meget stort brød at slå op, siger Alex Ferguson.

Skotten var manager i 2004, da den dengang 18-årige Wayne Rooney blev købt i Everton.

I store dele af sin United-karriere har Rooney ageret angriber, men de senere år er han ofte blevet foretrukket i en rolle mellem midtbanen og angrebet.

I 2015 slog han også Bobby Charltons målrekord på det engelske landshold. Charlton lavede i sin tid 49 mål, mens Rooney nu er oppe på 53 fuldtræffere.

/ritzau/AFP