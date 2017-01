DBU ønsker dialog med kritiske spillere

Claus Bretton-Meyer har været i kontakt med flere af landsholdsspillerne. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

DBU-direktør Claus Bretton-Meyer vil mødes med kritiske spillere og tale om forholdene for herrelandsholdet.

De seneste dage har der været rejst hård kritik af samarbejdet mellem herrelandsholdet og Dansk Boldspil-Union (DBU) fra anfører Simon Kjær, William Kvist og Christian Eriksen, der alle sidder med i spillerrådet.

Kritikken kommer som en overraskelse for DBU's administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer.

Han er ærgerlig over, at spillerne ikke har henvendt sig direkte til ham, hvis de har haft ønsker eller input.

Han har de sidste dage været i kontakt med flere af spillerne og aftalt møder med dem, ligesom der er planer om et møde med hele spillerrådet inden længe.

- Jeg er ked af, at vi står i denne situation. Det skal være en glæde at spille for landsholdet, og vi ønsker alle at skabe de bedst mulige rammer for spillerne og vores mange fans.

- Derfor bør vi mødes og få en direkte dialog om, hvordan vi fortsat har de bedste rammer for landsholdet, siger Claus Bretton-Meyer til unionens hjemmeside.

Også DBU-formand Jesper Møller har fulgt debatten og lyttet til spillernes pointer.

Han er i tæt dialog med Claus Bretton-Meyer og vil også selv tage en snak med Spillerforeningens formand, Jeppe Curth.

- Vi er alle optaget af, at herrelandsholdet har gode muligheder for at komme til VM 2018. Det har kæmpe betydning for alle i dansk fodbold.

- Derfor er jeg også glad for, at den daglige ledelse tager de direkte snakke med spillerne. For mit eget vedkommende vil jeg naturligvis tage en snak med Spillerforeningens formand, siger Jesper Møller.

Den nuværende landsholdsaftale for herrelandsholdet udløber i sommeren 2018, mens aftalerne for U21- og kvindelandsholdet udløber til sommer.