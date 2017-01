Ekspert efter Eriksen-kritik: Derfor bliver DBU nødt til at handle

Christian Eriksen langer ud efter DBU-toppen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

TV SPORT's fodboldekspert Kasper Lorentzen bakker Christian Eriksen op, når han siger, at det er vigtigt med en moderne sundhedssektor.

Toppen af Dansk Boldspil Union er igen kommet i modvind.

Først var det landsholdsanfører Simon Kjær og William Kvist, der over for Jyllands-Posten, kritiserede toppen af DBU for manglende vilje til at komme til VM.

Og senest er det Christian Eriksen, der til Ekstra Bladet har kritiseret DBU for manglende professionalisme.

Tottenham-spilleren savner blandt andet en modernisering af sundhedssektoren, som, han mener, er for 'old school'.

- Han har helt sikkert fat i noget her. Når der bliver forlanget så meget af spillerne, skal facilitererne altså også bare være i orden. DBU bliver nødt til at lytte til de idéer, som spillerne kommer med.

- Så ved jeg godt, at folk snakker om, at spillerne er forkælede, men det er jo trods alt dem, der har erfaringerne, siger Kasper Lorentzen, der er tidligere landsholdsspiller og nuværende fodboldekspert på TV 2 SPORT.

- De (DBU, red.) bliver nødt til at sætte sig ned med spillerne og finde ud af det. Det er ved at udvikle sig til et stort problem, så de bliver nødt til at finde ud af, hvad der skal til for, at målene kan nåes.

Er spillerne forkælede?

- Jeg vil ikke mene, at spillerne er forkælede. De bliver jo presset til at levere, og så har de jo et strammere og hårdere program. Fodbolden udvikler sig sådan, at det hele tiden bliver hårdere. Derfor skal udviklingen også følge med udenfor banen, siger Kasper Lorentzen.

- Det er udenfor banen, at man vinder på de små detaljer. Spillerne er ikke forkælede, de vil bare gerne have den bedste optimering for at præstere.

Christian Eriksen har det dårligt med at kritisere

I samme ombæring kritiserede Christian Eriksen også DBU for, at de ikke længere har deres egen kok tilknyttet, og det er særligt vigtigt på udebane.

Også her møder Danmarks nummer 10 opbakning fra sin tidligere landsholdskollega.

- Maden har stor betydning for præstationen. Man kommer rundt til mange kulturer, og hvis man ikke får det, som man er vant til, så falder man også bagud på det område, siger Lorentzen, der desuden mener, at Christian Eriksens kritik er et tegn på, at der er noget helt galt.

- Jeg tror da, at Christian Eriksen har det dårligt over det her. Han er ikke typen, der står frem i medierne, hvis ikke der er et problem. Han har det sikkert elendigt med det, men han er en af dem, der bliver hørt.

Selvom det er en kedelig sag for DBU og landsholdet, så er der dog enkelte lyspunkter at finde ved sagen - og det er tidspunktet.

- Det er godt, at de får taget problemet op, når der stadig er lidt tid før årets første kamp. Det giver muligheden for, at de kan nå at rette op på nogle af tingene, siger Kasper Lorentzen.