Eriksen langer ud efter 'uprofessionelle' DBU

Overfor Ekstra Bladet pointerer Christian Eriksen, at DBU's ledelse bør se at blive mere professionelle i deres sundhedssektor.

Først var det William Kvist og Simon Kjær, der over for Jyllands-Posten brokkede sig.

Og nu melder endnu en stor landsholdsprofil sig i koret af en kritik af DBU.

Christian Eriksen savner en større professionalisme hos den danske fodboldunion, end der finder sted lige nu.

Specielt på ét område mener Eriksen, at der kræves forbedringer.

- Behandlingen af spillerne i sundhedssektoren er lidt old school. Fodbolden har udviklet sig og der er også på den front sket en modernisering. Det handler i dag ikke bare om at smøre en spiller ind i olie. Der er brug for individuel behandling af spillerne.

- Generelt savner jeg en mere professionel tilgang til tingene, når vi er samlet i landsholdslejren, siger han til Ekstra Bladet.

Tre af de store landsholdsprofiler har inden for den seneste uge kritiseret DBU. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det betyder ifølge avisen, at flere af spillerne søger behandling fra folk uden for landsholdslejren.

Kosten får også kritik af Tottenham-spilleren. Landsholdet har nemlig ikke længere sin egen kok, og det får negativ betydning, når landsholdet spiller på udebane.

Mens Eriksens kritik retter sig mod det sundhedsmæssige, var Kvist og Kjærs kritik rettet mod forholdet mellem DBU og landsholdsspillerne.

De mener, at forholdet er præget af dårlig tillid mellem de to parter, og at målsætningen om at komme til VM i Rusland i 2018 ofte modarbejdes.

Både DBU's direktør, Claus Bretton-Meyer og DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, undrer sig over kritikken og forstår ikke, hvorfor den pludselig bryder ud.