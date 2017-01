FCK-reserve vender hjem til norsk fodbold

Tom Høgli og Teemu Pukki kæmper om bolden. Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Tom Høgli skifter til sommer til Tromsø i Norge. Den 32-årige nordmand står i skyggen af Peter Ankersen i FCK.

FC København skiller sig til sommer af med den norske forsvarsspiller Tom Høgli.

Den 32-årige nordmand vender hjem til fodboldklubben Tromsø, hvor han har indgået en aftale af tre og et halvt års varighed med sin tidligere arbejdsgiver fra 2007 til 2011.

- Jeg havde også andre muligheder, men det var Tromsø, jeg havde lyst til at spille for, siger højrebacken til Tromsøs hjemmeside.

- Det bliver godt at komme tilbage til byen, og jeg glæder mig meget til at bidrage både på og uden for banen. Det bliver en spændende udfordring.

Tom Høgli, der kom til FCK fra belgiske Club Brugge for tre år siden, har tidligere været en del af det norske landshold.

I den igangværende sæson hos FCK har han foreløbig stået i skyggen af Peter Ankersen.