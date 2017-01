Her er listen over alle kontroverser under DBU's nye ledelse

Tre af de store landsholdsprofiler har inden for den seneste uge kritiseret DBU. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Siden ansættelsen af Claus Bretton-Meyer har Dansk Boldspil Union været igennem flere kedelige sager.

DBU havde ganske vist ikke det bedste ry, da Claus Bretton-Meyer tiltrådte som administrerende direktør i 2014.

En imageundersøgelse havde nogle år tidligere stemplet fodboldunionen som blandt andet støvet og arrogant.

Hvor vidt det stadig er opfattelsen er ikke vurderet, men faktum er, at ’det nye DBU’ har været igennem en lang række negative sager i løbet af de seneste tre år.

Senest har landsholdsstjernerne Christian Eriksen, William Kvist og anfører Simon Kjær ytret sig meget negativt om forholdene på landsholdet.

Den fysiske behandling er ikke tidssvarende, ligesom to af spillerne føler sig modarbejdet af DBU.

Kritikken går blandt andet på, at der ikke er sket noget, selvom spillerne har holdt flere møder med DBU i forbindelse med landsholdssamlingerne. Det kan ikke blive ved med at gå, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen, der selv har været inde omkring landsholdet fra 2010 til 2012.

- De (DBU, red.) bliver nødt til at sætte sig ned med spillerne og finde ud af det. Det er ved at udvikle sig til et stort problem, så de bliver nødt til at finde ud af, hvad der skal til for, at målene kan nåes.

Her følger en tidslinje over unionens seneste år.