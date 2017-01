Tidligere landsholdsspiller: DBU mangler at følge med tiden

Martin Jørgensen kritiserer DBU. Foto: CLAUS FISKER / Scanpix Denmark

Udviklingen i klubberne gør, at spillerne i højere grad stiller krav til DBU, mener Martin Jørgensen.

Man kan ikke drive fodboldlandsholdet, som man gjorde for ti år siden.

Der er kommet større krav til spillerne og dermed også til setuppet omkring landsholdet, lyder det fra den tidligere landsholdsspiller Martin Jørgensen.

Meldingen kommer, efter at landsholdsspillerne William Kvist, Simon Kjær og senest Christian Eriksen har kritiseret Dansk Boldspil-Union (DBU) for unionens ageren over for landsholdet.

Kritikken går blandt andet på en manglende professionel tilgang til sundhedssektoren og til den kost, landsholdet får.

Martin Jørgensen kalder det et opråb fra spillerne om forholdene på landsholdet og en fejlslagen dialog mellem spillerne og DBU.

- Det kan være en udfordring for DBU at få det bragt op på et højere niveau. Det skal dog ikke op på det samme niveau som ude i de store klubber, for det kan være svært at komme derop.

- Det skal bare op på et mere tidssvarende niveau. Det gælder om at følge med udviklingen, hvis man ikke vil sakke bagud.

- De fysiske krav er blevet meget højere, end da jeg spillede på topplan for ti år siden, siger han.

Da Martin Jørgensen spillede på landsholdet, var der ingen forskel på vilkårene i klubber og på landsholdet. Men det er der nu, og det gør, at spillerne stiller større krav, mener den tidligere fodboldspiller.

- Spillerne er blevet mere krævende, da de forventer og kræver det samme på landsholdet, som de er vant til i dagligdagen. Landsholdet ses jo som det ypperste.

- Spillerne er i dag blevet mere bevidste omkring, hvad de spiser og drikker, samt hvordan de restituerer, end min generation og jeg var.

- Det stiller jo større krav til DBU. De ting, DBU altid har gjort omkring landsholdet, som vi syntes, var tilstrækkelige, fordi det var den måde, vi levede og spillede på, er måske udfordret nu, da der kommer større krav fra spillerne, fordi udviklingen i klubberne er gået stærkere, siger han.

Mandag raslede kritikken ned over DBU, da William Kvist og Simon Kjær i Jyllands-Posten beskyldte dele af unionens ledelse for at modarbejde landsholdet i at nå VM-slutrunden.

Det skete ifølge spillerne ved, at DBU sidste år trak dem igennem en drænende voldgiftssag, som skabte spændinger mellem parterne.

Christian Eriksen kritiserer tirsdag i Ekstra Bladet også fodboldunionen for, at landsholdet skal spise mad fra hotelbuffeter og beskylder DBU for ikke at være lydhør over for intern kritik fra spillerne.