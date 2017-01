Hareide om landsholdskonflikt: Få løst det hurtigt

Åge Hareide håber, at konflikten mellem landsholdsspillerne og DBU bliver løst hurtigst muligt. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Den øjeblikkelige strid mellem landsholdsspillerne og DBU-toppen er generende for landstræner Åge Hareide.

Landstræner Åge Hareide opfordrer sine utilfredse spillere og ledelsen i Dansk Boldspil-Union (DBU) til at få løst den øjeblikkelige konflikt med det samme.

Gennem de seneste dage har William Kvist, Simon Kjær og Christian Eriksen brugt Jyllands-Posten og Ekstra Bladet til at kritisere DBU-toppen og forholdene omkring landsholdet.

- Jeg vil have det lukket så hurtigt som muligt, siger Åge Hareide onsdag til BT om uenighederne.

Nordmanden opfordrer DBU til at afholde møder via internettet, hvis det ikke kan lade sig gøre at samle spillerne til et fysisk møde. Kjær befinder sig i Istanbul, Eriksen i London og Kvist i København.

- De må stoppe med at snakke gennem medierne og begynde med at snakke med hinanden. Jeg mener det.

- Jeg ser mine spillere som voksne og store, stærke personligheder. Så må de kunne tage den direkte med DBU - og færdig med det. Det samme gælder DBU's ledelse. De må komme til bordet og få lagt tingene ud, siger Hareide.

Landstræneren forholder sig neutral i konflikten, da han skal arbejde tæt sammen med begge parter.

Han kan dog ikke genkende alle de kritikpunkter, der er kommet frem. Blandt andet påstanden om, at dele af DBU's bestyrelse ikke ønsker, at landsholdet kommer til VM i 2018.

- Jeg har overhovedet ikke oplevet det sådan. Jeg har tværtimod oplevet en god opbakning i forhold til det arbejde, vi har gjort, siger Hareide.