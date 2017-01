United-veteran: Rooney får først fuld anerkendelse efter karrierestop

Manchester Uniteds Wayne Rooney klapper ud til fansene efter kampen mod Stoke. Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

Michael Carrick hylder Wayne Rooney for hans præstationer for Manchester United og slår fast, at hans gode ven fortjener mere respekt.

Wayne Rooney blev i lørdagens kamp mod Stoke den mest scorende spiller for Manchester United, da han scorede sit 250. mål for klubben og dermed overhalede klublegenden Sir Bobby Charlton.

United- og England-anføreren har dog de senere år været udsat for kritik grundet sit faldende niveau på både klub- og landshold, men det hører med til jobbet som fodboldspiller, mener holdkammeraten Michael Carrick, der imidlertid beskriver opmærksomheden rettet mod Rooney som 'ekstrem'.

- Reaktionen mod ham er så ekstrem i medierne og rundt om i verden. I den ene uge kan han være en af de bedste spillere i verden, mens han ugen efter kan være det modsatte, og folk siger, at han ikke bør spille i klubben. Det er, hvad han har skullet forholde sig til i så lang tid, og det er fodboldens natur, siger Michael Carrick til Manchester Uniteds hjemmeside.

- Hvis du ser det i et større perspektiv og ser på ham som spiller, og hvad han har opnået, og hvad han har bragt til hvert hold, han har spillet på hvert år, så har det været fantastisk, og måske vil det først være efter hans karrierestop, at folk vil sætte sig ned, se tilbage og sige 'hvilken fantastisk spiller han var'.

Artiklen fortsætter under billedet.

Wayne Rooney scorede direkte på frispark mod Stoke og blev dermed den mest scorende spiller for Manchester United med 250 mål. Foto: Andrew Boyers / Scanpix Denmark

35-årige Michael Carrick har spillet sammen med 31-årige Wayne Rooney i 11 ud af anførerens 13 sæsoner i Manchester United, og han er glad og stolt på sin gode vens vegne, når han skal beskrive, hvad scoringsrekorden i United betyder for Rooney.

- En rekord som denne er ikke noget, man kommer sovende til. Når du tænker på alle de storslåede spillere og fantastiske angribere, denne klub har haft, og at rekorden har stået så længe, så fortæller det dig, hvor svær den er at slå, siger Carrick.

- Wayne (Rooney) har fuldt ud fortjent den efter alt det, han har givet til denne klub, og når du slår det sammen med hans scoringsrekord for England, så må du sige, at det er ganske suverænt, slår midtbanespilleren fast.

Manchester United møder i morgen Hull på udebane, hvor Carrick, Rooney og resten af 'De røde djævle' skal forsvare en 2-0-føring fra den første semifinale i EFL Cuppen.