Zidane efter pokalexit: Vi finder skarpheden igen

Real Madrid måtte onsdag sige farvel til den spanske pokalturnering. Træneren er dog ikke bekymret.

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, kommer ikke til at ligge søvnløs, selv om kongeklubben onsdag aften måtte opgive trofæet i den spanske pokalturnering.

Her spillede Real Madrid 2-2 mod Celta Vigo, der går videre til semifinalen med en samlet score på 4-3.

Med det uafgjorte resultat har Real Madrid ikke været i stand til at vinde i tre af holdets seneste fire kampe.

- Jeg er ikke bekymret eller vred. Vi har chancer, som vi ikke udnytter, men det vil ændre sig, siger franskmanden efter kampen mod Celta Vigo.

Real Madrids mål mod Celta Vigo blev begge scoret på dødbolde. Det samme var tilfældet, da holdet slog Malaga 2-1 i seneste runde af La Primera Division.

Zinedine Zidane afviser dog, at hans hold mangler kreativitet på den sidste tredjedel af banen.

- Det er sandt, at vi ikke scorede i åbent spil. Der var to mål mere på dødbolde, men taktisk spillede vi en god kamp, siger Zidane.

- Min vurdering er, at vi spillede meget godt, og at vi pressede vores modstander, tilføjer træneren.

Real Madrid måtte undvære syv spillere, der normalt optræder i startopstillingen, i kampen mod Celta Vigo.

Lucas Vazquez, der stod for udligningsmålet for Real Madrid, mener dog ikke, at det er årsagen til klubbens pokalexit.

- Vi har gennem hele sæsonen vist, at alle, der kommer ind på holdet, kan præstere, siger Vazquez.

